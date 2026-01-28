Ministrul ucrainean de Externe: Ucraina este gata să ajute Moldova, dacă Chișinăul o cere

Ucraina este gata să ajute Republica Moldova, dacă Chișinăul va cere acest lucru, inclusiv în privința securității, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, într-un interviu pentru European Pravda, citat de Interfax-Ukraine. Oficialul ucrainean spune că amenințarea generată de prezența militară rusă în regiunea separatistă Transnistria devine tot mai clară și că, din acest motiv, este necesară restabilirea integrității teritoriale a Republicii Moldova, pe baza dreptului internațional.

Potrivit ministrului, Ucraina sprijină deja Moldova în mai multe moduri. El a menționat dezvoltarea infrastructurii comune de frontieră, sprijinul pentru reducerea dependenței Moldovei de resursele energetice rusești și cooperarea pe drumul către aderarea la Uniunea Europeană. Sybiha a subliniat că „este esențial ca acest demers să fie unul comun”.

Întrebat despre posibilitatea unui sprijin de forță, șeful diplomației ucrainene a precizat că această decizie aparține exclusiv Chișinăului: „Acesta este și rămâne dreptul Chișinăului - să decidă ce politică va urma în acest context”.

Sybiha a adăugat că Ucraina „a apreciat declarațiile autorităților moldovene privind elaborarea unui nou plan de reintegrare a Transnistriei”. De asemenea, Kievul este pregătit „să analizeze apelul Moldovei prietene pentru o cooperare practică suplimentară, inclusiv o contribuție la securitatea acesteia”, a precizat șeful diplomației ucrainene.

„Suntem gata să îi ajutăm pe prietenii noștri moldoveni, dar trebuie să rămânem concentrați pe propriul nostru front”, a mai declarat ministrul ucrainean de Externe.

Sybiha a menționat că securitatea Ucrainei și a Republicii Moldova este strâns legată și s-a declarat mulțumit de faptul că autoritățile de la Chișinău înțeleg rolul și importanța Ucrainei pentru securitatea regională.

(sursa: Mediafax)