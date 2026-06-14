Cine a fost „Niño Guerrero”, liderul Tren de Aragua ucis în Venezuela într-o operațiune comună SUA–Venezuela

Operațiune comună SUA–Venezuela: cum a fost eliminat „Niño Guerrero”, șeful Tren de Aragua

Autoritățile americane și venezuelene au anunțat eliminarea lui Héctor Rusthenford Guerrero Flores, cunoscut drept „Niño Guerrero”, descris ca liderul uneia dintre cele mai temute rețele criminale din America Latină – Tren de Aragua. Operațiunea, prezentată ca un atac „rapid și letal”, marchează un moment major în lupta împotriva crimei organizate transnaționale, dar ridică și întrebări privind modul în care a evoluat influența acestei grupări în regiune, potrivit CNN.

Operațiunea anunțată de SUA: un atac „rapid și letal”

Președintele american Donald Trump a anunțat pe platforma sa Truth Social că forțele americane, în cooperare cu Venezuela, au desfășurat o operațiune în statul Bolívar, în urma căreia a fost ucis Niño Guerrero. Liderul de la Washington a descris acțiunea ca fiind „rapid și letal”, susținând că administrația sa va continua să urmărească liderii rețelelor de trafic de droguri „oriunde s-ar afla”.

În paralel, autoritățile venezuelene au confirmat desfășurarea unei operațiuni comune de informații și sprijin tehnic, fără a oferi însă detalii suplimentare despre modul exact în care a fost realizată intervenția.

Cine a fost Niño Guerrero

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, cunoscut sub numele de „Niño Guerrero”, s-a născut în 1983 în orașul Maracay, capitala statului Aragua din Venezuela. Numele său este legat de ascensiunea uneia dintre cele mai influente organizații criminale din regiune, Tren de Aragua.

Potrivit documentelor judiciare venezuelene, cariera sa infracțională a început în jurul anului 2005, când a fost arestat pentru implicare într-o crimă. Ulterior, a devenit o figură centrală în lumea interlopă, iar influența sa a crescut odată cu perioada petrecută în penitenciarul Tocorón.

În 2012, Guerrero Flores a reușit să evadeze din închisoare, fiind capturat ulterior, în 2013. Această perioadă a fost considerată momentul-cheie în care structura bandei a început să se transforme dintr-o rețea locală într-o organizație criminală mult mai complexă.

Ascensiunea Tren de Aragua: din închisoare spre rețea internațională

Între 2013 și 2015, Tren de Aragua s-a extins rapid, consolidându-și controlul în interiorul penitenciarului Tocorón, unde a ajuns să administreze de facto zone întregi, inclusiv restaurante, piscine și alte structuri improvizate. Această autonomie a transformat închisoarea într-un centru operațional al organizației.

Ulterior, gruparea a început să își extindă influența în afara zidurilor penitenciare, preluând controlul asupra unor cartiere din Maracay și extinzându-se în mai multe țări din America Latină, inclusiv Columbia, Peru, Ecuador, Bolivia și Chile. În unele rapoarte de securitate, se menționează chiar prezențe punctuale și în Brazilia sau America Centrală.

Condamnări, evadări și consolidarea puterii

În 2016, un tribunal regional din Aragua l-a condamnat pe Guerrero Flores la peste 17 ani de închisoare pentru mai multe infracțiuni grave, inclusiv omor, trafic de droguri și asociere criminală. Cu toate acestea, controlul exercitat de Tren de Aragua în interiorul penitenciarului a făcut ca detenția să fie mai degrabă simbolică decât efectivă.

În octombrie 2023, autoritățile venezuelene au preluat controlul complet asupra închisorii Tocorón. La acel moment, însă, Guerrero Flores dispăruse deja, devenind unul dintre cei mai căutați fugari din regiune.

Statele Unite au oferit o recompensă de 5 milioane de dolari pentru informații care ar fi dus la capturarea sa, iar în 2025 procurorii americani l-au inculpat pentru implicare în acte de terorism și trafic internațional.

Reacții internaționale și impact regional

Administrația americană a inclus Tren de Aragua pe lista organizațiilor teroriste străine, în contextul extinderii sale transnaționale. Mai multe state din America Latină au adoptat măsuri similare, considerând gruparea o amenințare majoră la adresa securității regionale.

Operațiunea anunțată de Donald Trump a fost prezentată ca parte a unei campanii mai largi împotriva rețelelor de trafic de droguri, inclusiv a celor maritime din Caraibe și Pacific. În ultimii ani, astfel de acțiuni au dus la numeroase victime, ceea ce a generat controverse internaționale privind legalitatea și proporționalitatea intervențiilor militare.