Moldova, centrul de atracţie al Europei pentru outsourcing în IT

Ministerul Economiei din Moldova estimează exporturile IT totale anuale la aproape 350 milioa­ne de dolari pe 2021. În acelaşi timp, cea mai importantă piaţă pentru exporturile de software şi alte servicii ale ţării este Uniunea Europeană.

Potrivit ministrului Economiei, Sergiu Gaibu, IT Park Moldova este unul din principalele motive din spatele unei creşteri atât de rapide. Această structură virtuală a fost creată în 2017 la iniţiativa guvernului de atunci. În prezent, aceasta reu­neşte 1.200 de firme locale, toate ­plă­tind o taxă pe profit de numai 7%.

„Sfera tehnologiilor informaţiei este una dintre cele mai dezvoltate şi mai dinamice din economia moldo­vea­nă. Industria IT reprezintă deja 3,5% din PIB-ul naţional. Ţara noas­tră exportă 85% din produsele fa­bri­cate de companiile membre ale IT Park Moldova. Principalele destinaţii de export sunt UE, SUA, Marea Britanie şi Canada“, a declarat mi­nistrul Gaibu.

Potrivit acestuia, companiile de IT locale se pot concentra pe şi be­neficia de pe urma pieţei europene gra­ţie proximităţii geografice, trăsă­turilor lingvistice şi culturale comune şi, cel mai important, cererii con­stante de outsourcing.

Svetlana Demciucova este pro­duct manager la Fintechlab. Com­pa­nia a avut câştiguri de aproximativ 10 mi­lioane de lei moldoveneşti (apro­xi­ma­tiv 500.000 de euro) anul trecut. Cea mai mare parte a banilor a mers către salarii şi cheltuieli ad­ministrative.

„Ne bucurăm că angajaţii noştri pot avea salarii europene“, a declarat Demciucova, explicând că salariile încep de la 600-1.000 de euro pentru începători, putând ajunge la 4.000 de euro pentru angajaţii cu vechime. Cu astfel de salarii, la vârsta de 25 de ani angajaţii noştri îşi pot permite să-şi cumpere o maşină, să ia un credit ipo­tecar, să călătorească. Dacă ar primi un astfel de salariu în orice altă ţară din UE, taxele ar mânca cea mai ma­re parte a banilor“, adaugă aceasta.

Potrivit datelor statistice ale IT Park, salariul mediu din sectorul de IT din Moldova este de aproximativ 1.500-1.700 de euro, de peste trei ori media naţională. Piaţa IT a Moldovei se dezvoltă pu­ternic şi pentru că UE nu-şi poate acoperi cererea în creştere de specia­lişti IT. Potrivit Eurostat, com­­paniile în­registrate în UE întâm­pină dificul­tăţi în a angaja specialişti IT. Acest lucru poa­te înce­tini atinge­rea unuia din o­biectivele blocului, de a avea cel puţin 20 de mi­lioane de specialişti IT până în 2030, ca parte a eforturilor de transformare digitală.

Companiile de IT din Moldova concurează cu succes cu companii europene pe diverse segmente de piaţă, dar există şi puncte slabe, majoritatea acestora fiind companii micro sau mici, care nu pot face faţă comenzilor mari.

Pentru Gaibu, aderarea Moldovei la UE ar putea fi benefică pentru sectorul de IT al ţării, cu condiţia menţinerii regimului fiscal special pentru companiile parte ale Moldova IT Park.

(sursa: Mediafax)