Moscova, atacată cu drone. Echipele serviciilor de urgență au intervenit în mai multe zone

Mai multe drone au atacat Moscova, au anunțat rușii. Ministerul Apărării susține că apărarea aeriană rusă a doborât luni 10 drone care se îndreptau spre capitală, potrivit Sky News. Atacuri în valuri au vizat și alte regiuni ale Rusiei.

Între orele locale 8:00 și 20:00, 50 de drone ucrainene au fost doborâte în regiunile Moscova, Briansk, Kaluga și Kursk, precum și în Crimeea și deasupra apelor Mării Negre, a mai transmis ministerul rus.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că echipele serviciilor de urgență lucrează în locurile unde au căzut resturi de la dronele care se îndreptau spre capitală.

Atacurile vizează infrastructura energetică

În ultimele săptămâni, armata ucraineană a atacat instalații electrice și de termoficare din regiunile ocupate de ruși, dar și din regiunile rusești aflate în apropiere de frontiera cu Ucraina.

Totuși, ucrainenii nu au reușit să provoace pagube majore centralelor electrice și termice care deservesc Moscova și regiunea înconjurătoare.

Duminică, armata ucraineană a lovit centrala electrică Shatura, aflată la 120 km est de Moscova, obligând autoritățile locale să treacă la surse de alimentare de rezervă și să implementeze sisteme mobile de încălzire în orașul cu 33.000 de locuitori, unde temperaturile erau în jurul punctului de îngheț. Luni, guvernatorul local a declarat că unitatea electrică Shatura și-a reluat activitatea.

