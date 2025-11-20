„E un tip dur!” - mottoul lui Trump pentru autocrații cu mâinile pătate de sânge

Senatul SUA, controlat de republicani, vota la vremea respectivă, în unanimitate, condamnarea prințului saudit, iar un senator din Partidul Republican afirma că, dacă dosarul ar ajunge în fața unui juriu, Mohammed bin Salman „ar fi condamnat în 30 de minute”.

Donald Trump a lăsat mereu impresia că nu este preocupat prea mult de asasinarea lui Khashoggi. Dar chiar și pentru standardele sale, declarațiile făcute marți, alături de prințul moștenitor, aflat în vizită oficială la Casa Albă, au surprins prin nonșalanță.

Trump a trecut de la minimalizarea crimei la a deveni garantul lui Mohammed bin Salman, cel care a negat constant orice implicare directă în crima comisă la Consulatul saudit din Istanbul.

Dacă, anterior, președintele american sugera că nu vom ști niciodată cu certitudine cine a ordonat uciderea, acum Trump a afirmat apăsat că prințul „nu știa nimic”.

Mai mult, președintele a reluat insinuări provenite din zona conservatoare, despre presupuse legături vechi ale lui Khashoggi cu mișcări islamiste, legături pe care dovezile arată că jurnalistul le abandonase cu mult timp în urmă.

De data aceasta, Trump a mers și mai departe, afirmând practic că jurnalistul „și-ar fi căutat-o”. El l-a numit pe Khashoggi drept un personaj „extrem de controversat” și a adăugat: „Fie că îți plăcea sau nu de el, se mai întâmplă astfel de lucruri.”, ca și când dezmembrarea jurnalistului într-un consulat, cu un fierăstrău, ar fi o întâmplare nefericită, nu o execuție planificată.

Cel mai frapant moment oferit de Trump a fost însă atunci când președintele a certat un reporter, doar pentru că a îndrăznit să aducă subiectul în discuție, în fața oaspetelui saudit:

„Nu trebuie să-l puneți în încurcătură pe oaspetele nostru cu o astfel de întrebare!”, a spus el în Biroul Oval.

Văduva jurnalistului, Hanan Elatr Khashoggi, a reacționat prompt, afirmând că trecutul soțului ei „nu reprezintă o justificare pentru a-l ucide”. „Jamal a fost un om bun, transparent și curajos.”, a spus ea, imediat după declarațiile șefului Casei Albe.

Trump nu este primul președinte american care pune în balanță drepturile omului cu interesele strategice și geopolitice ale relației cu Arabia Saudită.

Administrații din ambele partide au practicat de-a lungul timpului un dublu discurs în această privință: criticați în campanie, saudiții deveneau parteneri „necesari”, odată ce candidații republicani sau democrați ajungeau la Casa Albă.

Diferența constă, însă, în faptul că Trump pare complet neinteresat să mai salveze aparențele. La începutul întâlnirii cu prințul moștenitor, el a declarat fără ezitare: „Ceea ce a făcut este incredibil, în materie de drepturi ale omului și nu numai!”.

Această atitudine nu este nouă. De aproape un deceniu, Trump oferă constant comentarii uimitor de indulgente la adresa liderilor acuzați de abuzuri grave.

CNN prezintă câteva dintre cele mai uluitoare declarații făcute de Donald Trump, în special în timpul primului său mandat.

2017: Comparație între acțiunile SUA și asasinatele politice ordonate de Putin

La scurt timp după instalarea la Casa Albă, Donald Trump a fost întrebat de către Bill O’Reilly, un cunoscut prezentator de la „Fox News”, cum poate colabora cu președintele Vladimir Putin, „un ucigaș”.

„Există o mulțime de ucigași. Credeți că țara noastră e chiar atât de inocentă?”, a răspuns Donald Trump.

Apoi, când Rusia a declanșat războiul din Ucraina, în 2022, Trump l-a lăudat inițial pe Putin pentru „genialitatea” și „șiretenia” cu care a lansat invazia neprovocată, în timp ce liderii occidentali o condamnau ferm. Ulterior, Trump a revenit, afirmând că este „foarte dezamăgit” de președintele rus.

2018: Comentarii similare despre Kim Jong-un

În 2018, un alt prezentator „Fox” i-a reamintit lui Trump că liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a executat numeroase persoane.

„E un tip dur!”, a reacționat președintele.

Când a fost presat din nou să reia subiectul, amintindu-i-se că președintele Kim a făcut „lucruri cu adevărat îngrozitoare”, Trump a nuanțat, dar în același registru: „Da, dar și alții au făcut lucruri cu adevărat rele. Aș putea enumera multe națiuni unde s-au întâmplat lucruri urâte. Acum, cu toate acestea fiind spuse, răspunsul este da!”.

2016: Elogii aduse lui Saddam Hussein pentru execuțiile fără proces

„Era un tip rău - un tip cu adevărat rău!”, spunea Trump, pe atunci candidat la președinție, despre fostul dictator irakian Saddam Hussein.

„Dar știți ce făcea bine? Ucidea teroriști. O făcea foarte bine. Nu le citea drepturile, nu discuta cu ei. Erau teroriști - gata!”, adăuga el.

În realitate, Hussein a ucis numeroase persoane - nu doar presupuşi teroriști - fără niciun fel de proces.

Un raport al Departamentului de Stat din 2002 consemna că execuțiile se făceau „deoarece liderul irakian credea că opiniile politice, credința, originea etnică, familia sau cunoștințele victimelor reprezintă o amenințare la adresa puterii sale.”

2017: Laude la adresa lui Rodrigo Duterte

Așa-numitul „război antidrog” lansat de fostul președinte filipinez, Rodrigo Duterte, a fost marcat de numeroase execuții extrajudiciare și a fost criticat dur de către organizațiile pentru drepturile omului.

Trump nu doar că nu a condamnat aceste abuzuri, ci l-a și elogiat pe Duterte, într-o discuție telefonică din 29 aprilie 2017.

„Voiam doar să vă felicit, pentru că aud că faceți o treabă incredibilă în problema drogurilor.”, i-a transmis Trump liderului filipinez, la vremea respectivă.

„Multe țări au această problemă și noi o avem, dar faceți o treabă grozavă și am vrut doar să vă sun ca să vă spun asta!”, a adăugat el.

Ulterior, un oficial american de rang înalt a susținut că Trump ar fi vrut doar să recunoască faptul că și SUA se confruntă cu o criză a drogurilor și nu să aprobe violențele și încălcările în privința drepturilor omului.

2019: Presupus îndemn în privința lagărelor pentru uiguri

Fostul consilier pentru securitate națională John Bolton a relatat, în cartea sa din 2020, o scenă petrecută la un summit G20. În relatarea lui, președintele Chinei, Xi Jinping, i-ar fi explicat lui Trump motivele pentru care Beijingul construia lagăre de detenție pentru musulmanii uiguri din Xinjiang.

„Aflându-se doar cu interpreții de față, Xi i-a explicat lui Trump de ce ridică practic lagăre de concentrare în Xinjiang. Potrivit interpretului nostru, Trump i-a spus lui Xi să continue cu construcția lagărelor, pentru că i se părea că face exact ceea ce trebuie.”, a scris Bolton.

El a adăugat că Matthew Pottinger, principalul expert pentru Asia din Consiliul de Securitate Națională, i-a spus că Trump făcuse remarci similare și în timpul vizitei sale din 2017 în China.

Reprezentantul american pentru Comerț de la vremea respectivă, Robert Lighthizer, a respins categoric relatarea, numind-o „complet neadevărată” și „absolut nebunească”.

2025: Cuvinte frumoase pentru Lukașenko

Într-o postare pe rețelele sociale, din luna august, Trump l-a numit pe Aleksandr Lukașenko drept „președintele foarte respectat al Belarusului”.

Lukașenko este acuzat de ani de zile de grave încălcări ale drepturilor omului, fiind considerat de mulți analiști „ultimul dictator al Europei”.

Mai mult, chiar Departamentul de Stat al SUA, în 2020, a refuzat să-l recunoască drept președinte legitim, invocând alegeri fraudate în Belarus.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹