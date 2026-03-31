Jurnalul.ro Ştiri Externe NATO în pericol? SUA vrea să revizuiască relațiile cu aliații după războiul din Iran

de Redacția Jurnalul    |    31 Mar 2026   •   15:30
Sursa foto: Hepta/ Marco Rubio a criticat aliații NATO că nu au permis SUA să le folosească bazele pentru atacarea Iranului.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat că SUA iau în considerare revizuirea relațiilor cu NATO după războiul cu Iranul. Declarația a fost făcută în timpul unui interviu.

Secretarul de Stat SUA, Marco Rubio, a criticat aliații pentru că nu au permis SUA să le folosească bazele în timpul conflictului și au restricționat accesul la spațiul aerian, într-un interviu acordat Al Jazeera.

Oficialii de la Washington consideră că o astfel de poziție subminează principiile Alianței Nord-Atlantice. Americanii asigură securitatea Europei, dar nu primesc un sprijin similar.

Marco Rubio a declarat că această problemă va trebui revizuită după încheierea operațiunii. Potrivit acestuia, alianța ar trebui să funcționeze în ambele direcții, altfel existența sa își pierde sensul. Amenințări asemănătoare a lansat și președintele SUA, Donald Trump.

Spania a interzis folosirea bazelor militare de către forțele americane pentru războiul din Iran și a închis spațiul aerian. Turcia ameniță cu alierea cu Iranul dacă americanii se folosesc de kurzi pentru o eventuală invazie terestră. Totodată, mulți aliați NATO au refuzat să trimită trupe pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz. 

