NATO în pericol? SUA vrea să revizuiască relațiile cu aliații după războiul din Iran

Secretarul de Stat SUA, Marco Rubio, a criticat aliații pentru că nu au permis SUA să le folosească bazele în timpul conflictului și au restricționat accesul la spațiul aerian, într-un interviu acordat Al Jazeera.

Oficialii de la Washington consideră că o astfel de poziție subminează principiile Alianței Nord-Atlantice. Americanii asigură securitatea Europei, dar nu primesc un sprijin similar.

Marco Rubio a declarat că această problemă va trebui revizuită după încheierea operațiunii. Potrivit acestuia, alianța ar trebui să funcționeze în ambele direcții, altfel existența sa își pierde sensul. Amenințări asemănătoare a lansat și președintele SUA, Donald Trump.

Spania a interzis folosirea bazelor militare de către forțele americane pentru războiul din Iran și a închis spațiul aerian. Turcia ameniță cu alierea cu Iranul dacă americanii se folosesc de kurzi pentru o eventuală invazie terestră. Totodată, mulți aliați NATO au refuzat să trimită trupe pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz.