Limba română: Ce înseamnă cuvântul „precoce”

De cele mai multe ori, termenul are o conotație pozitivă și este asociat cu inteligența, talentul sau dezvoltarea rapidă, însă poate fi folosit și în contexte medicale sau biologice.

Definiția cuvântului „precoce” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), termenul precoce înseamnă:

„Care se dezvoltă, apare sau se manifestă înainte de vreme; timpuriu.”

Cuvântul provine din limba franceză (précoce), având la origine termenul latin praecox, care înseamnă „copt înainte de vreme”.

Ce înseamnă o persoană precoce

Cel mai des, termenul este folosit pentru a descrie un copil care demonstrează abilități intelectuale, artistice sau sociale mult peste nivelul obișnuit al vârstei sale.

De exemplu:

Un copil care învață să citească la o vârstă foarte mică poate fi considerat precoce.

Un elev care rezolvă probleme complexe sau manifestă talente deosebite în muzică, matematică ori limbi străine poate fi descris ca fiind precoce.

În acest context, cuvântul sugerează o dezvoltare rapidă și o maturizare intelectuală timpurie.

Alte sensuri ale cuvântului „precoce”

Termenul este utilizat și în domeniul medical sau biologic.

Pubertate precoce

Expresia „pubertate precoce” se referă la apariția semnelor pubertății la o vârstă mai mică decât cea considerată normală din punct de vedere medical.

Dezvoltare precoce

În biologie și agricultură, se poate vorbi despre plante sau fructe precoce, adică acelea care înfloresc, se dezvoltă sau se coc mai repede decât alte soiuri.

De exemplu:

soiuri precoce de cireșe;

legume cu maturare precoce;

plante cu înflorire precoce.

Exemple de utilizare

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului, iată câteva exemple:

„Copilul a demonstrat o inteligență precoce încă din primii ani de școală.”

„Este un pianist precoce, apreciat pentru talentul său excepțional.”

„Medicii au diagnosticat o pubertate precoce.”

„Fermierii preferă uneori soiurile precoce pentru recolte mai rapide.”

„Precoce” – un cuvânt care descrie dezvoltarea înainte de termen

În esență, termenul „precoce” desemnează apariția sau dezvoltarea timpurie a unei caracteristici, aptitudini sau etape de creștere. Fie că este vorba despre un copil talentat, o plantă care rodește mai repede sau un proces biologic care începe înainte de vreme, cuvântul transmite ideea de evoluție accelerată și manifestare timpurie.