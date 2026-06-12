Anunț oficial de la Ierusalim! Netanyahu intră din nou în cursa pentru funcția de premier

Partidul Likud a anunțat miercuri că Benjamin Netanyahu va participa la viitoarele alegeri din Israel și și-a exprimat încrederea că actualul premier va obține un nou mandat, notează Reuters.

Reacția formațiunii aflate la guvernare vine după ce jurnalistului Jonathan Karl, corespondentul șef de la ABC pentru Washington a transmis că Donald Trump, a declarat că nu știe dacă Netanyahu intenționează să candideze.

„Nu știu, a avut o carieră uimitoare. Vrea să continue? Pentru că, știți, este prim-ministru în timp de război. În curând vom câștiga războiul într-un fel sau altul, și știți că este prim-ministru în timp de război”, a transmis jurnalistul pe pagina sa de X, citându-l pe liderul de la Washington.

Alegerile, care vor fi organizate în luna octombrie, vor fi primele organizate în Israel după atacul lansat de Hamas la 7 octombrie 2023, considerat una dintre cele mai grave breșe de securitate din istoria țării și care a declanșat războiul din Fâșia Gaza.

Mandatul lui Netanyahu, revenit la putere în decembrie 2022 în fruntea celei mai de dreapta coaliții din istoria Israelului, a fost marcat de controverse și tensiuni și războaie.

Înaintea conflictelor din Gaza, Liban și Iran, guvernul său s-a confruntat cu proteste de amploare împotriva politicilor promovate în domeniul justiției, dar și cu un proces de corupție.

Potrivit sondajelor de opinie, 61% din electoratul israelian consideră că Netanyahu nu ar mai trebui să candideze. De asemenea, arată și că actuala coaliție de guvernare nu ar putea câștiga o majoritate.

Sondajele arată și că partidele de opoziție ar avea dificultăți în formarea unei majorități parlamentare fără sprijinul formațiunilor arabe, colaborare pe care unii lideri ai opoziției au exclus-o.

(sursa: Mediafax)