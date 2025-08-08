Netanyahu neagă că a avut o ''discuție cu țipete'' cu Trump despre foametea din Fâșia Gaza

Într-o declaraţie oficială, biroul lui Netanyahu a transmis acestui post că "informaţiile despre o presupusă discuţie cu ţipete între premierul Netanyahu şi preşedintele Trump sunt complet false".



În timpul unei vizite în Scoţia, pe 28 iulie, Trump a recunoscut în faţa presei situaţia de foamete din Fâşia Gaza, afirmând că a văzut "copii înfometaţi" în imagini televizate.



Potrivit NBC, Netanyahu ar fi solicitat o discuţie telefonică cu preşedintele american după aceste declaraţii. Această discuţie, conform unor oficiali americani citaţi de acelaşi post, a fost "în mare parte unidirecţională, despre situaţia ajutorului umanitar", Trump fiind cel care a vorbit cel mai mult.



"Trump l-a întrerupt pe Netanyahu şi a început să ţipe", au afirmat sursele citate, adăugând că preşedintele american "nu a vrut să audă că foametea nu există", mai ales că i-au fost prezentate de către consilierii săi dovezi care confirmă că "acolo copiii mor de foame".



Potrivit NBC, această discuţie l-a determinat pe Trump să-l trimită în regiune pe emisarul său special Steve Witkoff pentru a aborda situaţia din Fâşia Gaza.



O "mare parte" a populaţiei Fâşiei Gaza riscă să moară de foame din cauza ofensivei militare şi blocadei israeliene, a avertizat luna trecută directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Cele 2,1 milioane de persoane captive în zona de război care este Fâşia Gaza se confruntă şi cu un alt ucigaş, în plus faţă de bombe şi gloanţe: mor de foame. Asistăm acum la o creştere fatală a deceselor provocate de malnutriţie", a explicat directorul general al OMS.



Mai mult de jumătate (54,4%) dintre cele peste 60.000 de persoane ucise de la începutul ofensivei militare israeliene în Fâşia Gaza sunt femei, copii şi vârstnici, conform datelor publicate marţea de Ministerul Sănătăţii din enclava palestiniană.



Ministerul controlat de gruparea Hamas a anunţat acest bilanţ provizoriu al victimelor în enclava palestiniană pentru perioada scursă începând din 7 octombrie 2023, când a început războiul provocat de atacul acestei grupări asupra sudului Israelului, soldat cu moartea a 1.210 de persoane de partea israeliană, de asemenea majoritatea civili.

