Nicușor Dan, despre participarea României la Consiliul de Pace: "Nu se pune problema ca România să plătească 1 miliard de dolari"

de Redacția Jurnalul    |    24 Ian 2026   •   11:40
Sursa foto: Nicușor Dan NU a luat o decizie privind invitația lui Donald Trump de a face parte din Consiliul de Pace.

Președintele Nicușor Dan a exclus, cel puțin pentru moment, varianta ca România să plătească taxa de 1 miliard de dolari, cerută de președintele american Donald Trump pentru participarea, în calitate de membru permanent în Consiliul pentru Pace pe care l-a lansat la Davos.

În următorii trei ani, România nu va plăti suma de un miliard de dolari solicitată de Donald Trump țărilor care vor să se alăture Consiliului pentru Pace, cu statut permanent.

Președintele Nicușor Dan, prezent sâmbătă la Focșani la ceremoniile dedicate sărbătoririi Unirii Principatelor Române, a declarat că nu se pune problema, în acest moment ca țara noastră să plătească taxa.

Legat de miliardul acela, așa cum este propunerea de cartă în momentul acesta, pentru 3 ani nu se pune problema ca România să plătească.

Deci țările care sunt invitate, sunt invitate pentru 3 ani, și după aceea mai vedem”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan NU s-a hotărât dacă România va face parte din Consiliul de pace

Președintele a mai spus, legat de acest subiect, că pentru moment, analiza este la Ministerul Afacerilor Externe, responsabil de tratatele internaționale pe care România le-a semnat.

