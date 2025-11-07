Nicușor Dan, discuție telefonică cu Zelenski: Ucraina trebuie să câștige acest război

„Ucraina trebuie să câștige acest război, pentru că luptă pentru securitatea întregii Europe și pentru valorile noastre comune”, a transmis președintele României pe platforma X.

La nivel bilateral, cei doi au convenit să continue demersurile pentru stabilirea unui parteneriat strategic.

„Suntem amândoi hotărâți să implementăm o agendă pragmatică, orientată spre viitor și sustenabilă”, a mai scris Dan.

(sursa: Mediafax)