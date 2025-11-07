Nicușor Dan, discuție telefonică cu Zelenski: Ucraina trebuie să câștige acest război

x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Noi 2025   •   21:55
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, vineri, că a avut „o discuție substanțială” cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre situația actuală de securitate și necesitatea unor eforturi sporite pentru obținerea unei păci durabile și juste în Ucraina.

„Ucraina trebuie să câștige acest război, pentru că luptă pentru securitatea întregii Europe și pentru valorile noastre comune”, a transmis președintele României pe platforma X.

La nivel bilateral, cei doi au convenit să continue demersurile pentru stabilirea unui parteneriat strategic.

„Suntem amândoi hotărâți să implementăm o agendă pragmatică, orientată spre viitor și sustenabilă”, a mai scris Dan.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Nicușor Dan zelenski razboi
