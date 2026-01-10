„Nu vrem să fim americani!” Poziție comună a partidelor politice din Parlamentul Groenlandei

''Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi'', indică într-o declarație comună cele cinci partide din Parlamentul Groenlandei (Inatsisartut).



În aceeași declarație, partidele semnatare cer Washingtonului să pună capăt ''desconsiderării țării'' lor și subliniază că ''viitorul Groenlandei trebuie să fie decis de poporul groenlandez''.



''Nicio altă țară nu se poate amesteca în asta. Trebuie să decidem noi înșine viitorul țării noastre, fără presiune în favoarea unei decizii pripite, fără tergiversare și fără ingerința vreunei alte țări'', au insistat partidele din parlamentul groenlandez.



Vineri, președintele SUA Donald Trump și-a reiterat pretențiile referitoare la Groenlanda. Adresându-se jurnaliștilor la un eveniment găzduit de Casa Albă, el a spus că Washingtonul va face ''ceva'' referitor la Groenlanda. ''Pentru că dacă noi nu facem ceva, Rusia sau China vor prelua Groenlanda și nu vrem să avem Rusia sau China ca vecin'', a afirmat liderul american.



Trump a repetat că dorește să aducă Groenlanda sub controlul SUA și a adus drept argumente importanța strategică a insulei și prezența crescândă a navelor ruse și chineze în regiune.



Pretențiile liderului american au fost respinse ferm de guvernul danez, premierul Mette Frederiksen avertizând că un atac al SUA asupra Groenlandei ar conduce la sfârșitul NATO.



''Nu împărtășim această idee potrivit căreia Groenlanda ar fi acoperită de investiții chineze'', a reacționat ministrul de externe danez Lars Lokke Rasmussen.



Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, afirmase miercuri că președintele Donald Trump studiază 'activ', împreună cu echipa sa, posibilitatea ca SUA să cumpere Groenlanda.



Cumpărarea insulei 'este un lucru despre care președintele (Trump) și echipa sa de securitate națională discută activ', declarase într-o conferință de presă Karoline Leavitt.



Groenlanda face parte din Danemarca de peste 600 de ani, iar în prezent are un statut de teritoriu semiautonom. Această insulă întinsă, dar care numără doar aproximativ 56.000 de locuitori, are o economie dependentă de pescuit și este finanțată masiv de guvernul de la Copenhaga, cu aproximativ un miliard de dolari pe an, echivalentul a aproximativ jumătate din bugetul său, deși dispune de mari resurse naturale, inclusiv petrol și gaze naturale.



Președintele SUA a recunoscut, într-un interviu publicat joi de cotidianul american The New York Times, că probabil va trebui să opteze între păstrarea integrității NATO și controlul asupra insulei Groenlanda.

AGERPRES