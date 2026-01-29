x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe O mare companie europeană face concedieri colective

O mare companie europeană face concedieri colective

de Redacția Jurnalul    |    29 Ian 2026   •   23:30
O mare companie europeană face concedieri colective
Sursa foto: O companie europeană face concedieri masive

O mare companie europeană a anunțat că va face concedieri. În timpul operațiunii se va renunța la aproximativ 1.700 de locuri de muncă.

Gigantul tehnologic olandez ASML a anunțat desființarea a aproximativ 1.700 de poziții, potrivit Le Figaro. Concedierile efectuate de grup vizează în principal pozițiile de conducere de la unitățile din Olanda, unde se află sediul central al companiei.

Compania a anunțat că este vorba despre o reorganizare internă.

„Feedback-ul colegilor, furnizorilor și clienților noștri arată că metodele noastre de lucru au devenit, în unele cazuri, mai puțin agile”, a declarat CEO-ul Christophe Fouquet într-un comunicat adresat angajaților.

Conducerea companiei a mai transmis că desființarea unor poziții este necesară.

„Ca urmare a acestor modificări propuse, este posibil ca unele poziții, în principal la nivel de management, să nu mai fie necesare... În această etapă, credem că modificările propuse ar putea duce în cele din urmă la o reducere netă de aproximativ 1.700 de posturi”, a precizat Christophe Fouquet.

ASML produce mașini care proiectează semiconductori, esențiali pentru economia globală.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: concedieri ASML companie europeana
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri