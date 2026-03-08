ONU: cererea de minerale critice s-ar putea tripla până în 2030. Miza uriașă din spatele rachetelor

Avertismentul a fost lansat de șeful politic al ONU în fața Consiliului de Securitate, potrivit Associated Press.

„Acum zece ani, mineralele precum litiul, cobaltul și nichelul aveau o importanță strategică limitată", a declarat subsecretarul general Rosemary DiCarlo. Astăzi stau la baza economiei digitale și a tranziției energetice.

În 2023, comerțul cu minerale brute și semiprelucrate a atins aproximativ 2,5 trilioane de dolari -peste 10% din comerțul mondial.

Chris Wright, secretarul american al Energiei, a avertizat că nicio țară nu ar trebui să depindă de o singură națiune pentru materialele critice. Administrația Trump face mișcări îndrăznețe pentru a diversifica aprovizionarea, inclusiv prin acorduri cu Australia, Ucraina, Venezuela și Congo.

China, care a deținut monopolul asupra mineralelor rare, a blocat exporturile ca răspuns la tarifele Trump. Deși cele două puteri au ajuns la un armistițiu temporar, restricțiile chineze rămân mai stricte decât înainte.

Felix Tshisekedi a oferit companiilor americane acces la resurse estimate la 24 de trilioane de dolari în estul Congo. Guvernul venezuelean, la rândul său, va oferi garanții de securitate companiilor miniere care investesc în zone controlate până acum de grupuri ilegale.

Ambasadorul Chinei la ONU, Fu Cong, a solicitat cooperare internațională și a promovat o inițiativă de „minerit verde", lansată la summitul G20 din Africa de Sud în noiembrie 2025.

