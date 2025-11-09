ONU: Eforturile de combatere a schimbărilor climatice înregistrează progrese, dar sunt insuficiente

Cele mai noi planuri de combatere a schimbărilor climatice – impuse la fiecare cinci ani de Acordul de la Paris din 2015 – reduc cu aproximativ trei zecimi de grad Celsius (aproape șase zecimi de grad Fahrenheit) încălzirea viitoare, comparativ cu previziunile de acum un an.

Între timp, politicile administrației Trump, care variază de la reducerea reglementărilor de mediu la împiedicarea proiectelor de energie verde, vor adăuga înapoi o zecime de grad de încălzire, a menționat raportul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu privind decalajul emisiilor.

„Fiecare zecime de grad are consecințe asupra comunităților și ecosistemelor din întreaga lume. Este deosebit de important pentru comunitățile și ecosistemele vulnerabile care sunt deja afectate”, a declarat Adelle Thomas, vicepreședinta unui grup științific separat al ONU care calculează impactul asupra climei, scrie AP.

„Este important în cazul valurilor de căldură. Este important în cazul valurilor de căldură oceanice și al distrugerii recifelor de corali. Este important pe termen lung când ne gândim la creșterea nivelului mării.”

Creșterea temperaturii medii globale este cauzată în principal de eliberarea de gaze cu efect de seră, cum ar fi dioxidul de carbon, care are loc atunci când combustibilii precum petrolul, gazul și cărbunele sunt arși. Prin urmare, planurile prezentate de țări trebuie să detalieze modul și viteza cu care vor reduce emisiile de astfel de gaze.

În următorul deceniu, Pământul va depăși probabil 1,5 °C (2,7 °F) față de mijlocul secolului al XIX-lea, care este obiectivul convenit la nivel internațional la Paris. Dacă națiunile vor respecta promisiunile din planurile lor, planeta se va încălzi cu 2,3 până la 2,5 °C (4,1 până la 4,5 °F), potrivit calculelor raportului.

Politicile actuale plasează lumea pe o traiectorie de încălzire de 2,8 °C (5 °F), oferind contextul pentru viitoarele negocieri climatice ale ONU de la Belem, Brazilia.

Chiar și reducerile extrem de rapide și semnificative ale emisiilor de cărbune, petrol și gaze naturale vor însemna, cel mai probabil, o creștere a temperaturilor globale cu cel puțin 1,7 °C (3,1 °F) în acest secol, urmând ca apoi să se depună eforturi pentru a le reduce, se arată în raport.

Statele Unite – care au prezentat un plan de combatere a schimbărilor climatice în 2024 din partea administrației Biden, dar care acum vor ieși din Acordul de la Paris în două luni – schimbă semnificativ perspectivele viitoare. Până când administrația Trump a decis să se retragă din eforturile de combatere a schimbărilor climatice, planul SUA promitea unele dintre cele mai semnificative reduceri ale emisiilor viitoare, se arată în raport.

(sursa: Mediafax)