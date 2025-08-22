Opțiunile militare pentru Ucraina, discutate de consilierii de securitate ai SUA și ai Europei

Această prezentare a fost rezultatul promisiunii președintelui american Donald Trump de a ajuta la protejarea țării, în cadrul oricărui acord menit să pună capăt războiului.

Potrivit unui comunicat al Pentagonului, planificatorii militari americani și europeni au elaborat aceste opțiuni pentru „o analiză corespunzătoare” de către consilierii de securitate națională ai aliaților.

O sursă familiară cu discuțiile a precizat că secretarul de stat american Marco Rubio, care este și consilierul pentru securitate națională al lui Trump, a avut joi o teleconferință cu omologii săi europeni pentru a discuta aceste opțiuni.

Un alt oficial american a spus că Rubio a discutat cu consilierul britanic pentru securitate națională Jonathan Powell, cu șeful de cabinet al președintelui Comisiei Europene Bjoern Seibert, cu șeful de cabinet al secretarului general NATO

Geoffrey van Leeuwen și cu alți responsabili pentru securitate națională din Franța, Italia, Germania și Finlanda.

Detaliile finale trebuie încă stabilite, a declarat sursa citată, dar țările europene ar urma să furnizeze „cea mai mare parte” a trupelor implicate în garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„Munca de planificare continuă”, a spus sursa, adăugând că Washingtonul încă „determină amploarea rolului său”.

Trump a declarat că nu va trimite trupe americane în Ucraina, dar a lăsat deschisă posibilitatea altor forme de implicare militară americană, inclusiv sprijin aerian. Una dintre opțiuni era trimiterea de trupe europene în Ucraina, dar cu Statele Unite responsabile de comanda și controlul acestora, au declarat surse pentru Reuters.

(sursa: Mediafax)