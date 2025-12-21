x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Pace în Ucraina: Kirill Dmitrirev spune că discuțiile de la Miami au fost constructive

Pace în Ucraina: Kirill Dmitrirev spune că discuțiile de la Miami au fost constructive

de Redacția Jurnalul    |    21 Dec 2025   •   13:40
Pace în Ucraina: Kirill Dmitrirev spune că discuțiile de la Miami au fost constructive
Sursa foto: Hepta/Kirill Dmitriev este președintele Fondului de Investiții Directe al Rusiei.

Moscova a anunțat, duminică, progrese în negocierile din Miami și deschidere pentru dialog cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin la negocierile din Miami privind Ucraina, a spus că s-au încheiat pozitiv discuțiile cu trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele acestuia. Informația apare în presa italiană Corriere della Sera, care citează surse rusești.

Kirill Dmitriev a transmis presei din Rusia că dialogul a fost foarte constructiv iar întâlnirile dedicate situației din Ucraina vor continua duminică.

Discuțiile se desfășoară în mod constructiv”, a declarat Dmitriev jurnaliștilor ruși.

În același timp, Kremlinul a anunțat că președintele Vladimir Putin este „dispus să dialogheze” cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de presă RIA Novosti.

El (Macron) a spus că este pregătit să discute cu Putin. Probabil că este foarte important să ne amintim ce a spus președintele în cadrul emisiunii Direct Line, (conferința de presă anuală organizată vineri). El și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a purta un dialog cu Macron”, a explicat Peskov.

RIA Novosti a mai relatat, pe baza unor informații primite de la oficiali din domeniul securității, că forțele rusești au capturat un grup de soldați ucraineni în regiunea Sumî.

Inamicul a suferit pierderi semnificative în zona Vysoke, 13 militari din Brigada 119 de Apărare Teritorială Separată a Forțelor Armate Ucrainene fiind capturați, inclusiv un comandant de companie”, a declarat sursa agenției.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ucdraina pace kirill dmitrirev miami
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri