Pace în Ucraina: Kirill Dmitrirev spune că discuțiile de la Miami au fost constructive

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin la negocierile din Miami privind Ucraina, a spus că s-au încheiat pozitiv discuțiile cu trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele acestuia. Informația apare în presa italiană Corriere della Sera, care citează surse rusești.

Kirill Dmitriev a transmis presei din Rusia că dialogul a fost foarte constructiv iar întâlnirile dedicate situației din Ucraina vor continua duminică.

„Discuțiile se desfășoară în mod constructiv”, a declarat Dmitriev jurnaliștilor ruși.

În același timp, Kremlinul a anunțat că președintele Vladimir Putin este „dispus să dialogheze” cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de presă RIA Novosti.

„El (Macron) a spus că este pregătit să discute cu Putin. Probabil că este foarte important să ne amintim ce a spus președintele în cadrul emisiunii Direct Line, (conferința de presă anuală organizată vineri). El și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a purta un dialog cu Macron”, a explicat Peskov.

RIA Novosti a mai relatat, pe baza unor informații primite de la oficiali din domeniul securității, că forțele rusești au capturat un grup de soldați ucraineni în regiunea Sumî.

„Inamicul a suferit pierderi semnificative în zona Vysoke, 13 militari din Brigada 119 de Apărare Teritorială Separată a Forțelor Armate Ucrainene fiind capturați, inclusiv un comandant de companie”, a declarat sursa agenției.