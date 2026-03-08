Papa Leon îl numește pe Gabriele Caccia ambasador al Vaticanului în SUA

Numirea lui Gabriele Caccia ambasador al Vaticanului în SUA marchează schimbarea reprezentantului diplomatic al Vaticanului într-unul dintre cele mai importante posturi din rețeaua diplomatică a Sfântului Scaun. Caccia îl va înlocui pe Christophe Pierre, care se retrage din funcție după ce a reprezentat Vaticanul în Statele Unite din anul 2016, scrie Reuters.

Arhiepiscopul italian, în vârstă de 68 de ani, are o experiență îndelungată în diplomația Vaticanului și a ocupat mai multe funcții importante în cadrul serviciului diplomatic al Sfântului Scaun.

Numirea lui Gabriele Caccia ambasador al Vaticanului în SUA are loc într-un moment în care Vaticanul a exprimat poziții critice față de anumite evoluții din politica internațională.

Cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului, a declarat recent că atacurile militare lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului au afectat principiile dreptului internațional.

În același timp, Papa Leon a exprimat în mai multe rânduri critici față de unele politici interne ale administrației conduse de Donald Trump, în special în ceea ce privește măsurile stricte privind imigrația.

De asemenea, trei cardinali americani au avertizat în luna ianuarie asupra direcției politicii externe a Statelor Unite, afirmând că rolul moral al țării în confruntarea cu problemele globale este pus sub semnul întrebării.

Numirea lui Gabriele Caccia ambasador al Vaticanului în SUA reflectă experiența diplomatică acumulată de acesta în cadrul misiunilor Sfântului Scaun.

Originar din Milano, Caccia a fost anterior ambasador al Vaticanului în Liban și a lucrat timp de șapte ani în cadrul Secretariatului de Stat al Vaticanului, una dintre cele mai importante instituții ale administrației papale.

În 2020, el a fost numit reprezentant permanent al Vaticanului la ONU. Înainte de această funcție, a activat timp de doi ani în Manila, unde a fost implicat în gestionarea relațiilor dintre episcopii catolici locali și administrația fostului președinte filipinez Rodrigo Duterte.

Duterte, care și-a încheiat mandatul în 2022, se află în prezent în Haga, unde este reținut în legătură cu acuzații privind crime comise în timpul campaniei antidrog din Filipine.

Sfântul Scaun menține aproximativ 110 misiuni diplomatice în întreaga lume, iar reprezentanța din capitala Statelor Unite este considerată una dintre cele mai influente.

Pe lângă rolul diplomatic în relația cu autoritățile americane, nunțiul apostolic are și atribuții importante în organizarea Bisericii Catolice din Statele Unite. El este responsabil pentru transmiterea către papă a recomandărilor privind numirea episcopilor, influențând astfel conducerea religioasă a celor aproximativ 72 de milioane de catolici americani.

Relațiile diplomatice oficiale dintre Vatican și Statele Unite au fost stabilite în 1984, în timpul administrației președintelui Ronald Reagan.

(sursa: Mediafax)