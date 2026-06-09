Papa Leon al XIV-lea în Spania: Lumea traversează o criză profundă

Papa Leon al XIV-lea a făcut luni unul dintre cele mai puternice anunțuri ale sale de până acum, în timpul unui discurs susținut în Parlamentul Spaniei, unde a vorbit despre conflicte, migrație, reînarmarea Europei și rolul credinței în societate.

Suveranul pontif a declarat că lumea se află în acest moment într-o „criză profundă”, având în vedere câtă violență, polarizare și lipsă de încredere între state și oameni există, scrie Reuters.

Discursul a avut loc la doar câteva ore după reluarea atacurilor dintre Israel și Iran.

„Lumea trece printr-o profundă criză spirituală și culturală, care se manifestă prin multiple forme de violență, polarizare și neîncredere reciprocă”, a declarat Papa Leon în fața parlamentarilor spanioli.

Acesta a criticat din nou creșterea cheltuielilor militare din Europa și a cerut liderilor politici să se concentreze pe pace și diplomație.

„Armele pot impune o tăcere temporară; dar nu pot niciodată construi o pace autentică și durabilă”, a spus Papa Leon.

Discursul, rostit în limba spaniolă, a fost primit cu aplauze timp de șapte minute și reprezintă primul discurs susținut vreodată de un papă în Parlamentul Spaniei.

Vizita acestuia în țară durează o săptămână și include întâlniri cu migranți, persoane fără adăpost și lideri politici.

În timpul intervenției sale, Papa Leon a făcut câteva referiri și la migrație și a spus că lipsa sprijinului acordat migranților pune sub semnul întrebării „fundamentul etic al ordinii internaționale”.

El a cerut statelor să depășească simpla administrare a fluxurilor de migranți și să trateze cauzele reale ale plecărilor din țările de origine, precum războaiele, sărăcia și schimbările climatice.

„Măreția morală a unei națiuni se manifestă mai presus de toate în capacitatea sa de a însoți, proteja și iubi acele vieți care trec prin cea mai mare fragilitate”, a afirmat suveranul pontif.

Mesajul vine în contextul în care peste 3.000 de persoane au murit în 2025 încercând să ajungă în Insulele Canare, potrivit organizației Caminando Fronteras.

Guvernul spaniol condus de Pedro Sanchez a lansat între timp un program de amnistie pentru aproximativ 500.000 de imigranți.

Papa Leon a abordat și tema inteligenței artificiale, cerând „o vigilență etică riguroasă” privind utilizarea AI în conflicte și războaie.

El a venit cu critici în privința reînarmării Europei, pe care a numit-o „îngrijorătoare”.

Cheltuielile militare europene au crescut puternic în ultimii ani, inclusiv în Spania, unde bugetul pentru apărare a ajuns la peste 34 de miliarde de euro, comparativ cu aproximativ 10 miliarde în 2018.

Acesta a vorbit și despre relația dintre Biserică și stat și a precizat că libertatea religioasă trebuie protejată și că religia nu poate fi exclusă din spațiul public.

„Credința nu poate fi retrogradată la tăcere ca și cum ar fi irelevantă pentru viața publică”, a declarat Papa Leon.

Totodată, el a apărat confidențialitatea spovedaniei catolice, în contextul dezbaterilor din mai multe state europene privind obligarea preoților să raporteze cazurile de abuz sexual aflate în timpul confesiunii.

Papa Leon a spus că păstrarea secretului confesiunii protejează „un spațiu sacru al libertății interioare, unde credinciosul își poate deschide sufletul în fața lui Dumnezeu”.

În aceeași zi, în cadrul unei întâlniri cu episcopii catolici, Papa Leon a și cerut Bisericii să asculte victimele abuzurilor sexuale și să le ofere despăgubiri.

Vaticanul a anunțat că suveranul pontif urmează să se întâlnească și cu un grup de victime în timpul vizitei sale în Spania.

(sursa: Mediafax)