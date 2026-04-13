Trump atacă Papa Leon pe Truth Social: „Slab la criminalitate!” – Răspunsul Vaticanului șochează

Papa Leon XIV refuză să intre în conflict cu Trump: „Nu vreau să intru într-o dezbatere cu el”

Papa Leon al XIV-lea a răspuns ferm acuzațiilor dure ale președintelui american Donald Trump, preferând să evite o confruntare directă și să se concentreze pe mesajul pacii. Declarațiile vin în contextul unui schimb tensionat de replici, amplificat de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, Iran și Venezuela. În paralel, Suveranul Pontif a început un turneu istoric în Africa, cu o primă oprire simbolică în Algeria, marcând prima vizită papală în această țară musulmană.

Răspunsul Papei la atacurile lui Trump pe Truth Social

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat un atac virulent la adresa Papei Leon al XIV-lea pe platforma sa Truth Social, acuzându-l de slăbiciune în fața criminalității și de eșecuri în politica externă. Trump s-a arătat iritat de criticile Papei la adresa acțiunilor americane în Iran și Venezuela, țări pe care le consideră surse majore de amenințări pentru SUA.

„Papa Leon este slab în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în ceea ce privește politica externă. Vorbește despre „frica” de Administrația Trump, dar nu menționează frica pe care Biserica Catolică și toate celelalte organizații creștine au avut-o în timpul COVID, când arestau preoți, pastori și pe toți ceilalți pentru că țineau slujbe religioase, chiar și atunci când ieșeau afară și se aflau la o distanță de trei sau chiar șase metri. Îmi place mult mai mult de fratele său, Louis, decât de el, pentru că Louis este complet MAGA. El înțelege, iar Leon nu”, a scris Trump în mesajul său lung postat luni.

Trump a continuat atacul, subliniind că nu dorește un Papă care tolerează ambițiile nucleare ale Iranului sau care critică intervențiile SUA în Venezuela.

„Nu vreau un Papă care crede că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu vreau un Papă care crede că este teribil că America a atacat Venezuela, o țară care trimitea cantități masive de droguri în Statele Unite și, și mai rău, își golea închisorile trimițând în țara noastră, criminali, traficanți de droguri și ucigași. Și nu vreau un Papă care îl critică pe președintele Statelor Unite pentru că face exact ceea ce a fost ales să facă”, a adăugat el.

Președintele american a mers mai departe, sugerând că alegerea Papei Leon al XIV-lea a fost influențată politic.

„Leo ar trebui să fie recunoscător pentru că, după cum știe toată lumea, a fost o surpriză uriașă. Nu era pe nicio listă pentru a fi Papă și a fost pus acolo de Biserică doar pentru că era american, iar ei au crezut că aceasta ar fi cea mai bună modalitate de a se descurca cu președintele Donald J. Trump. Dacă nu aș fi fost la Casa Albă, Leo nu ar fi fost la Vatican. Din păcate, slăbiciunea lui Leo în ceea ce privește criminalitatea și armele nucleare nu mi place, nici faptul că se întâlnește cu simpatizanți ai lui Obama, precum David Axelrod, un ratat de stânga, care este unul dintre cei care doreau ca enoriașii și clericii să fie arestați. Leo ar trebui să se pună la punct ca Papă, să folosească bunul simț, să nu mai servească stângii radicale și să se concentreze pe a fi un Mare Papă, nu un politician”, a precizat Trump.

La scurt timp după acest mesaj, Trump a postat o imagine generată cu inteligența artificială în care apare ca un vindecător asemănător lui Isus Hristos. Fotografia a devenit rapid virală pe rețelele sociale, stârnind mii de comentarii și meme-uri, ceea ce a amplificat controversa la nivel global.

Replica calmă a Papei Leon: Focus pe Evanghelie și pace

Papa Leon al XIV-lea a oferit o reacție echilibrată, declarată pentru Reuters, evitând escaladarea conflictului. „Nu vreau să intru într-o dezbatere cu el”, a spus șeful Bisericii Catolice, subliniind prioritățile sale spirituale.

Suveranul Pontif a insistat pe rolul său de promotor al păcii într-o lume marcată de conflicte. „Nu cred că mesajul Evangheliei este menit să fie abuzat în modul în care o fac unii oameni. Voi continua să mă pronunț tare împotriva războiului, căutând să promovez pacea, dialogul și relațiile multilaterale între state pentru a căuta soluții juste la probleme”, a afirmat Papa Leon.

Această poziție vine în contextul criticilor aduse de Papă acțiunilor SUA în zone fierbinți precum Orientul Mijlociu, unde războiul continuă să genereze suferință. Schimbul de replici subliniază diviziunile profunde între viziunea religioasă a liderului de la Vatican și abordarea dură a administrației Trump, care pune accent pe securitatea națională și combaterea amenințărilor externe.

Turneul african istoric: Prima vizită papală în Algeria

În mijlocul furtunii mediatice, Papa Leon al XIV-lea a pornit luni într-un turneu apostolic de 11 zile în Africa, debutând cu o vizită simbolică în Algeria. Este prima deplasare a unui Suveran Pontif în această țară cu majoritate musulmană, locul de naștere al Sfântului Augustin, unul dintre cei mai influenți teologi creștini din secolul al IV-lea.

Papa a sosit dimineața pe aeroportul din Alger, capitala Algeriei, înainte de ora locală 10:00. Vizita de două zile poartă o încărcătură profundă, atât spirituală, cât și diplomatică, într-un context internațional tensionat de războiul din Orientul Mijlociu.

Programul include întâlniri oficiale de rang înalt. Papa Leon va fi primit de președintele Abdelmadjid Tebboune, urmat de un discurs adresat autorităților și corpului diplomatic. Ulterior, va vizita locații emblematice precum Marea Moschee din Alger și bazilica Notre-Dame d’Afrique, un simbol al prezenței creștine în regiune.

Această călătorie marchează primul turneu internațional major al pontificatului său, urmând să continue în alte state africane. Cu mii de kilometri parcurși și un mesaj centrat pe dialog interreligios și pace, Papa Leon al XIV-lea își afirmă rolul de punte între culturi și națiuni, contrabalansând criticile politice cu acțiuni concrete pentru reconciliere.

Impactul global al disputei Trump-Papă

Controversa dintre Donald Trump și Papa Leon al XIV-lea a captat atenția presei internaționale, de la Reuters la AFP, subliniind tensiunile dintre politică și religie în era rețelelor sociale. Alegerea Papei, un american cu background neașteptat, a fost interpretată de Trump ca o manevră anti-prezidențială, în timp ce Vaticanul insistă pe independența sa morală.

Turneul african vine ca o demonstrație de continuitate în misiunea Papei, promovând dialogul într-o lume divizată.

Mediafax