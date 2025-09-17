Papa Leon al XIV-lea denunță strămutarea forțată a poporului palestinian

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Sep 2025   •   20:30
Sursa foto: Hepta/Papa Leon

Papa Leon al XIV-lea a denunțat strămutarea forțată a poporului palestinian spunând că acesta este forțat să „supraviețuiască în condiții inacceptabile”. Mesajul a fost trimis miercuri.

Leon al XIV-lea a făcut comentariile la sfârșitul audienței sale generale săptămânale din Piața Sfântul Petru de la Vatican și a doua zi după lansarea unei ofensive militare israeliene majore în Gaza.

„Îmi exprim profunda solidaritate cu poporul palestinian din Gaza, care continuă să trăiască în frică și să supraviețuiască în condiții inacceptabile, forțat încă o dată să-și părăsească pământurile”, a declarat Papa, potrivit Le Figaro.

Șeful Bisericii Catolice și-a reînnoit apelurile „pentru un armistițiu, eliberarea ostaticilor, o soluție diplomatică negociată și respectarea deplină a dreptului internațional umanitar”.

Armata israeliană a anunțat marți că a lansat o ofensivă terestră majoră în orașul Gaza. Anunțul a fost condamnat de majoritatea liderilor politici din lume.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: papa stramutare palestinieni
