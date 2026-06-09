Papa sau Bad Bunny? Răspunsul sincer al lui Leon al XIV-lea a stârnit zâmbete

Cântăreţul Bad Bunny, care se află la Madrid pentru a susţine o serie de zece concerte până pe 15 iunie, "era însoţit de familia sa şi de alte câteva persoane", a precizat Vaticanul, adăugând că suveranul pontif "i-a salutat, pe scurt, înainte de a părăsi stadionul".



Ca un hazard al calendarului de lucru, papa şi Bad Bunny s-au aflat în acelaşi timp în capitala spaniolă, o coincidenţă care l-a făcut pe Leon al XIV-lea să afirme la bordul avionului care îl transporta la Madrid că tinerii ar putea să ezite între ei doi.



"Dacă îşi vor pune întrebarea dacă vor să îl vadă pe Bad Bunny sau dacă vor să îl vadă pe papă, eu cred că mulţi vor merge să îl vadă pe Bad Bunny. Dar cred, de asemenea, că vor exista şi unii care vor veni să îl vadă pe papă. Şi acest lucru ne spune ceva", a declarat suveranul pontif.



Artistul portorican, în vârstă de 32 de ani, care a susţinut un recital în pauza galei Super Bowl (finala campionatului de fotbal american), a propulsat stilurile reggaeton şi trap-latino pe culmile clasamentelor muzicale din lumea întreagă.



Albumul său "Debi Tirar Mas Fotos" acordă un loc important ritmurilor tradiţionale din Puerto Rico (salsa, bomba, plena) şi evocă perioada de colonizare a insulei sale natale, aflată sub jurisdicţia Statelor Unite începând din 1898, transmiţând totodată un mesaj socio-politic într-o formă dansantă.



Pe lângă concertele din Spania, Bad Bunny urmează să concerteze în Germania, Ţările de Jos, Regatul Unit, Franţa, Suedia, Polonia şi Italia înainte să îşi încheie turneul european la Bruxelles, în Belgia, pe 22 iulie.



În faţa unui public format din 80.000 de persoane, papa Leon al XIV-lea a asistat luni seară la spectacole susţinute de preoţi cântăreţi şi dansatori, care se prefăceau că joacă fotbal, iar el a reacţionat - stârnind entuziasmul mulţimii - afirmând că Biserica Catolică spaniolă "a marcat un gol cu adevărat spectaculos" prin organizarea acelei adunări publice. AGERPRES