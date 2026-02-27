De ce s-a retras Netflix din cursa pentru Warner Bros. Discovery și cum a câștigat Paramount. Tranzacție uriașă, mize politice, factorul Trump și jocuri de culise

Paramount câștigă bătălia pentru Warner Bros. Discovery după retragerea Netflix. Miza: CNN, HBO și un imperiu media global

Paramount este marele câștigător al războiului ofertelor pentru Warner Bros. Discovery, după ce Netflix s-a retras brusc din competiție. Decizia vine într-un context tensionat politic, cu vizite la Casa Albă, acuzații de influență și intervenții directe ale președintelui Donald Trump.

Paramount a ieșit învingătoare din lupta de luni de zile pentru preluarea gigantului Warner Bros. Discovery, după ce Netflix a anunțat că nu își mai majorează oferta. Astfel, Paramount este acum foarte aproape de a achiziționa un vast imperiu media care include CNN, HBO și zeci de alte branduri globale.

Netflix a transmis că oferta Paramount este „superioară” și că actualele condiții nu mai sunt atractive financiar. „Acordul nu mai este viabil din punct de vedere economic, așa că refuzăm să egalăm oferta Paramount Skydance”, a declarat compania, punând capăt brusc unei confruntări corporative intense, potrivit unei analize CNN.

Prin această retragere, Paramount face un pas decisiv spre controlul unuia dintre cele mai mari conglomerate media din lume. Dacă tranzacția va primi aprobările necesare, CEO-ul Paramount, David Ellison, va construi un imperiu care va reuni studiouri de film, zeci de posturi TV și două redacții majore de știri.

CEO-ul WBD, David Zaslav, a salutat oferta, afirmând că fuziunea va crea „valoare uriașă pentru acționari”, după ce acțiunile companiei s-au dublat pe fondul competiției. Paramount a oferit 31 de dolari pe acțiune și a adăugat un bonus de reziliere de 7 miliarde de dolari pentru a convinge consiliul de administrație.

Factorul Trump și presiunea politică

Retragerea Netflix a coincis cu vizita la Casa Albă a co-CEO-ului companiei, Ted Sarandos, eveniment care a alimentat suspiciunile privind influența politică asupra procesului.

Senatoarea democrată Elizabeth Warren a ridicat semne de întrebare legate de rolul administrației Donald Trump, sugerând că ar putea fi vorba despre „capitalism de cumetrie” în favoarea familiei Ellison.

Anterior, Trump ceruse public ca Susan Rice să fie îndepărtată din consiliul Netflix și declarase că este „imperativ ca CNN să fie vândut”. În plus, Ellison a avut recent o întâlnire privată la Casa Albă, consolidând relația cu actuala administrație.

O ofertă „superioară” și o mutare decisivă

Oferta Paramount, de 31 de dolari pe acțiune, a fost considerată net superioară acordului semnat inițial cu Netflix. Pachetul include toate activele WBD, inclusiv televiziunile prin cablu, pe care Paramount declarase anterior că le consideră subevaluate.

După luni de respingeri și o tentativă de preluare ostilă, Paramount a reușit să convingă consiliul WBD printr-o combinație de bani, garanții și stabilitate juridică. Acum, procesul de analiză de către autoritățile de reglementare ar putea dura câteva luni, dar direcția pare clară.