Parisul fierbe: spitalele sunt sufocate de pacienți, iar Carrefour livrează 4 tone de gheață sub escortă

Valul de căldură pune presiune asupra sistemului de sănătate şi, în special, asupra camerelor de gardă şi serviciilor de urgenţă, au declarat vineri autorităţile sanitare pariziene.



În cadrul planului de contingenţă, se poate apela la personal suplimentar şi se poate intensifica colaborarea între unităţile sanitare.



Ministerul Sănătăţii a aprobat, de asemenea, desfăşurarea la nivel naţional a studenţilor la medicină în centrele de apel de urgenţă şi ca dispeceri medicali pentru a reduce presiunea asupra serviciilor suprasolicitate.



Numărul apelurilor la serviciile de urgenţă a crescut cu 61% în zona metropolitană pariziană faţă de săptămâna trecută şi cu 75% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit autorităţilor.



Numărul pacienţilor cu vârsta sub 2 ani trataţi în camerele de gardă a crescut cu 13% faţă de săptămâna trecută, în timp ce numărul pacienţilor cu vârsta de 75 de ani şi peste a crescut cu 47%.



Unele spitale se confruntă cu pene de curent şi defecţiuni ale unităţilor de refrigerare,fiind afectate şi sistemele de aer condiţionat. Valul de căldură a dus, de asemenea, la o creştere a numărului de pacienţi internaţi cu probleme de sănătate mintală, fiind puse la dispoziţie paturi suplimentare pentru a-i găzdui, potrivit autorităţilor.



Între timp, serviciul de ambulanţă din Paris risca să rămână fără gheaţă din cauza numărului mare de persoane care necesită tratament pentru

afecţiuni legate de căldură. Pentru a ajuta la atenuarea deficitului, lanţul de supermarketuri Carrefour a furnizat 4 tone de gheaţă, a declarat directorul executiv Alexandre Bompard.



Încărcătura a fost transportată sub escortă poliţienească la patinoarul de la Accor Arena din Paris pentru depozitare temporară.



Temperaturile au crescut vineri din nou până la 41 de grade Celsius în regiunea pariziană şi în estul Franţei, potrivit serviciului meteorologic al ţării, scrie AGERPRES