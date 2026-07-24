Admitere la facultate 2026. Actele fără de care nu te poți înscrie. Lista completă a documentelor cerute de cele mai mari universități din România

Candidații care își pregătesc din timp dosarul evită situațiile neplăcute din ultimele zile ale înscrierilor, când lipsa unui singur document poate întârzia sau chiar împiedica participarea la concursul de admitere.

Ce acte trebuie să conțină dosarul de admitere la facultate în 2026

În cele mai multe cazuri, dosarul de înscriere include fișa de înscriere completată conform metodologiei universității, diploma de Bacalaureat sau adeverința care atestă promovarea examenului pentru absolvenții promoției 2026, certificatul de naștere, actul de identitate și adeverința medicală.

De asemenea, candidații trebuie să pregătească fotografii tip legitimație, dovada achitării taxei de înscriere, iar în anumite situații și documente suplimentare, precum certificate de competență lingvistică, diplome obținute la olimpiade sau acte care dovedesc schimbarea numelui.

În cazul absolvenților care și-au finalizat studiile în afara României sunt necesare documentele de echivalare emise de autoritățile competente.

Universitate București

1. Diplomă de Bacalaureat și foaie matricolă (din liceu)

ATENŢIE: Câtă vreme o persoană se află în evidenţa uneia sau mai multor instituţii de învăţământ superior, actele de studiu în original trebuie să fie depuse la Secretariatul uneia dintre aceste instituţii!

În cursul admiterii se admit, în anumite etape, și copii legalizate / conform cu originalul* ale actelor de studiu, candidații vor aduce diploma în original, în faza confirmărilor (dacă nu au depus-o la înscriere).

Prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar curent (2026), în baza acordului acestora, se pot prelua rezultatele obținute la bacalaureat din sistemul SIIIR, caz în care nu este necesară diploma sau adeverința provizorie – aceasta se va aduce obligatoriu la confirmarea locului. În acest caz, se va aduce obligatoriu la înscriere doar foaia matricolă. ATENȚIE! Acest sistem funcționează numai pentru anul școlar curent, candidații care au absolvit liceul înainte de 2026 NU pot alege această variantă.

§ După afişarea rezultatelor, pentru confirmarea locului şi finalizarea concursului de admitere e obligatoriu:

• pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de stat (buget): să depună la dosar originalele actelor de studii (fără acestea, candidatul va pierde locul obţinut prin concurs);

• pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă de şcolarizare: să depună la dosar originalele actelor de studiu SAU copii legalizate / conform cu originalul*, însoțite de adeverinţe din care să reiasă că acestea se află depuse la o altă instituţie de învăţământ.

Candidații care au absolvit liceul în străinătate vor depune conținutul dosarului de echivalare pentru CNRED sau, dacă au obținut deja echivalarea, atestatul emis de CNRED. Detalii AICI.

2. Diplomă/Adeverință de Licență (pentru candidații licențiați)

B. DOCUMENTE PERSONALE

3. Certificatul de naştere – copie legalizată / copie conform cu originalul*.

4. B.I. sau C.I. – în copie simplă.

5. Certificatul de căsătorie sau alte certificate care atestă schimbarea numelui – copie legalizată / copie conform cu originalul*, NUMAI în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele specificat în certificatul de naştere şi pe actele de studiu, în urma căsătoriei, adopţiei etc.

6. Trei fotografii 3/4 cm.

C. ACTE CARE DOVEDESC DREPTUL CANDIDATULUI SUB 26 DE ANI DE A BENEFICIA DE SCUTIRE DE TAXA DE ÎNSCRIERE / TAXA DE ŞCOLARIZARE (după caz)

D. ALTE DOCUMENTE

8. Chitanța care dovedește achitarea taxei de înscriere; taxa se poate achita cu cardul la o casierie din incinta Facultății, iar chitanța va fi inclusă în dosarul depus sau prin platforma de înscriere a admiterii.

ATENȚIE! Suma trebuie să coincidă cu cea aferentă numărului de înscrieri din fișa completată la înscriere! Recomandăm această procedură NUMAI candidaților care sunt siguri de specializările la care vor să se înscrie. Plata unei diferențe între suma plătită online și cea finală se poate face în momentul înscrierii propriu-zise, însă candidații au obligația să se asigure la momentul depunerii dosarului că au achitat întreaga sumă (online și/sau fizic). Comisia își rezervă dreptul să respingă parțial sau complet un dosar cu plata neconfirmată integral de sistemul de plăți electronic (la care se adaugă sau nu chitanța pentru o eventuală diferență).

9. Fișele de înscriere (se completează/verifică la sediul Facultății):

Fișa de date personale – ATENȚIE – înainte de înscrierea la sediul facultății toți candidații trebuie să completeze formularul de preînscriere – linkul va fi disponibil în perioada înscrierilor și necesită completarea mediei finale de la Bacalaureat.

Fișa de opțiuni (specializările la care se înscrie candidatul) se completează pe loc, la înscriere, sub supervizarea unui membru al comisiei de admitere.

10. Adeverință medicală din care să rezulte că este apt pentru facultate / clinic sănătos, valabilă (eliberată cu cel mult o lună înainte de înscriere) de la cabinetul medical al liceului absolvit / medicul de familie / o policlinică cu plată – obligatoriu în original.

11. (dacă este cazul) Adeverință de la facultatea/facultățile de stat urmate anterior (indiferent dacă au fost sau nu absolvite), în care să se indice numărul de ani finanțați de la buget și în care au primit bursă.

!!! → Taxa de înscriere (vezi 8) se va achita cu cardul la sediul Facultății în momentul înscrierii; de asemenea, fișele (vezi 9) vor fi completate pe loc, sub îndrumarea membrilor Comisiei de Admitere.

Acte suplimentare necesare candidaților olimpici – detalii AICI.

Acte suplimentare necesare candidaților străini sau cu liceul absolvit în străinătate sau într-un alt sistem educațional – detalii AICI.

* Prin copie conform cu originalul se înțelege prezentarea unei copii simple (xerox) și a originalului documentului respectiv la înscriere. Personalul Facultății de Limbi și Literaturi Străine va verifica autenticitatea copiei care rămâne la dosar, originalul fiind păstrat de candidat. Nu se acceptă copii simple marcate sau ștampilate “conform cu originalul” de către candidat sau alte instituții (ex. secretariatul liceului, secretariatele altor facultăți).

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se poate face atât în format fizic cât și online. În ambele situații candidații vor completa integral fișa de înscriere în format online, în platforma Universității (https://eadmitere.uaic.ro).

Candidații care se înscriu online vor încărca pe platformă copii scanate sau fotografii lizibile ale documentelor prevăzute mai jos. Excepție face acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa IV), care se asumă prin parcurgerea variantei online și nu trebuie încărcat la momentul înscrierii. Documentele originale (sau copiile fizice, după caz) și Anexa IV semnată olograf vor fi depuse doar la confirmarea locului, în cazul în care candidatul este declarat admis.

Candidații care optează pentru înscrierea fizică vor depune documentele (originale, acolo unde este precizat expres, ori copii simple) enumerate mai jos, la sediul Universității, în spațiile desemnate pentru acest scop de către fiecare facultate.

Diploma de Bacalaureat:

Pentru candidații cu studii absolvite în România

Diploma de Bacalaureat, în original, sau un document echivalent (se acceptă Diploma de Bacalaureat în copie dacă s-a efectuat o înscriere prealabilă la o altă facultate, caz în care se va adăuga la dosar o adeverință din partea facultății la care s-a efectuat prima înscriere)

sau

Adeverință de Bacalaureat, în original (pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2025-2026 și cărora nu le-a fost emisă Diploma de Bacalaureat până la momentul înscrierii la concursul de admitere);

Pentru candidații cu studii absolvite în străinătate

Diploma de Bacalaureat însoțită de Atestatul/Adeverință de echivalare a studiilor emis de CNRED, în original,

sau

Diploma de Bacalaureat, în original, și dosarul de echivalare complet, întocmit în vederea recunoașterii studiilor liceale, care va fi transmis de Universitate către CNRED (pentru candidații care nu dețin atestatul de echivalare a studiilor emis de CNRED;

Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ Cartea electronică de identitate și un document doveditor al domiciliului în România sau Pașaport (pentru candidații din țările membre UE, altele decât România, SEE și Elveția)/Permisul de ședere pe termen lung în copie (se prezintă originalul în vederea certificării);

Certificatul de naștere – copie (se prezintă originalul în vederea certificării);

Certificatul de căsătorie/documentul care atestă schimbarea numelui – copie (se prezintă originalul în vederea certificării);

adeverință medicală tip – original, eliberată de medicul de familie în ultimele 6 luni, atestând: este/nu este în evidență cu boli cronice și care sunt acestea, dacă este cazul. Candidații la Facultatea de Educație Fizică și Sport vor depune la dosar o adeverință medicală din care să rezulte că persoana respectivă poate susține probele sportive, respectiv candidatul este apt din punct de vedere medical pentru domeniul educație fizică și sport;

în cazul candidaților care au deja calitatea de studenți/absolvenți/exmatriculați: adeverință emisă de universitatea inițială din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă – original;

Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa IV) se asumă prin parcurgere în variantă online, pe platformă; acesta nu trebuie încărcat pe platformă la momentul înscrierii. Acordul se va semna olograf doar după afișarea rezultatelor, în momentul confirmării locului, odată cu depunerea fizică a dosarului;

Dovada achitării taxei de admitere sau dovada scutirii de plată a acesteia;

alte acte stabilite de fiecare facultate în parte.

Înscrierea în format fizic se face de către candidat personal sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială.

Dosarul de concurs va cuprinde, în ipoteze speciale, și alte documente, astfel:

a). Candidatul care se înscrie concomitent la două sau mai multe programe va depune dosarul fizic, cu actele în original, la prima opțiune determinată cronologic. Înscrierea pentru celelalte programe se face pe baza documentelor depuse în copie simplă și a adeverinței de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate.

b). Candidații romi care se înscriu pe locurile special alocate acestei etnii vor depune o recomandare scrisă, emisă de o organizație legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste faptul că respectivul candidat face parte din etnia romă.

c). Candidații proveniți din sistemul de asistență socială vor depune la înscriere, adeverință eliberată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului sau alte instituții abilitate, care atestă faptul că provin din sistemul de protecție socială.

d). Candidații cu dizabilități vor depune, la înscriere, formularul A5 eliberat de medicul de specialitate, în baza diagnosticului/diagnosticelor stabilit(e), sau certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz.

e). Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene precum și cetăţenii britanici şi membrii familiilor acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, vor prezenta, la înscriere, documentele enumerate mai sus și traducerea legalizată a acestora în limba română.

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisie.

Academia de Studii Economice Bucuresti

Dosarul de înscriere la ASE cuprinde documentele pe care le încărcați online, în platforma inscriere2026.ase.ro, în perioada de înscriere (9-17 iulie 2026, pentru învățământ cu frecvență, la distanță și cu frecvență redusă). Mai jos găsiți lista completă a documentelor, precedată de un rezumat rapid cu ce este obligatoriu pentru toți candidații și ce se adaugă doar în anumite situații. Se încarcă un singur dosar, indiferent de numărul opțiunilor. Regulile complete de admitere sunt în secțiunea de admitere licență a ASE.

Verificați întâi dacă dați examen

Înainte de a pregăti dosarul, verificați dacă facultatea aleasă are examen de admitere sau nu. La majoritatea facultăților ASE intrați prin concurs, fără examen scris. Vedeți facultățile ASE fără examen de admitere.

Înscrierea la concursul de admitere se face in platforma inscriere2026.ase.ro

Candidatul se va înscrie cu numele complet (cu diacritice), conform certificatului de naştere, precizând adresa de e-mail activă şi numărul de telefon, încărcând câte un singur fișier (copia va cuprinde toate paginile unui document și nu va fi încărcat pagină cu pagină) pentru următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg):

Pe scurt, ce conține dosarul de înscriere

Obligatoriu pentru toți candidații:

diploma de bacalaureat (sau adeverința de absolvire / atestatul de echivalare);

foaia matricolă din anii de liceu;

eseul motivațional, datat și semnat;

adeverința medicală tip;

certificatul de naștere;

cartea de identitate;

declarațiile pe propria răspundere (Anexa 7 și Anexa 8). etc

Doar dacă este cazul: certificatul de căsătorie; certificatul de competență lingvistică (pentru programele în limbi străine); certificatul de orientare școlară și profesională / de încadrare în grad de handicap; documentele pentru apartenența la minoritatea rromă sau la sistemul de protecție socială; diploma de distincție pentru candidații olimpici; documentul de scutire a taxei de înscriere; dovada plății taxei de înscriere (la plata prin virament bancar).

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj

Cerere de înscriere – completată online in platforma admiterii (https://admitere.ubbcluj.ro)

Fisa candidatului – date de concurs (Anexa 2)

Diploma de bacalaureat (scanata fata verso) sau diploma echivalentă acesteia – în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la matematică sau informatică obținută la examenul de bacalaureat; Absolvenții de liceu din promoția 2026 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverința-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverință să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obținută la proba de matematica sau informatică

Foaia matricola din liceu scanata fata verso

Certificatul de naștere scanat

Carte de identitate scanata

Acolo unde este cazul, certificatul de căsătorie scanat

Adeverința medicală tip (scanata) eliberată de cabinetele școlare sau medicul de familie, cu cel mult trei luni înainte de perioada înscrierii, din care să rezulte că sunt apți pentru profilul sau specializare pentru care candidează.

Taxa de procesare şi admitere se achită doar online şi doar în platforma admiterii

Certificat de competență lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universității) sau certificat de competentă lingvistică de la Bacalaureat, având calificativul minim B2, pentru candidații ce optează pentru studii universitare organizate într-o limbă de circulație internațională.

Dacă candidatul are în lista de opțiuni mai multe specializări cu predare într-o limbă străină, el trebuie să depună un certificat de competența lingvistică pentru fiecare limba straină.

Candidații care susțin proba scrisă în limba engleză sau germană nu vor mai avea nevoie de un certificat de competentă lingvistică din limba respectivă.

Candidaţii care nu susţin proba scrisă (beneficiind de facilităţi) vor avea nevoie de un certificat de competenţă lingvistică din limba/limbile programelor de studiu din lista lor de opţiuni.

Certificatele lingvistice se pot obține si de la Centrele Universității Babeș- Bolyai:

Centrul ALPHA (http://lett.ubbcluj.ro/alpha/) și

Centrul LINGUA (http://lingua.ubbcluj.ro/)

Pentru candidații care au o diplomă de bacalaureat obținută anterior anului curent

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat obținută anterior anului curent vor depune o declarație pe proprie răspundere (Anexa 1) din care să rezulte traiectoria școlară din învățământul universitar românesc de stat.

Candidații care sunt studenți sau foști studenți și care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate:

Adeverință/adeverințe care să ateste numărul de ani bugetați sau cu taxă urmați în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că au achitat la zi taxele universitare şi nu au debite față de Universitate;

Diplomă de licență sau diplomă echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze o a doua facultate – scanata fata verso.

Adeverință și acte doveditoare din care să rezulte îndeplinirea condițiilor pentru scutire parțială sau totală de taxă de înscriere și/sau a taxei de procesare (copiii personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic aflat activitate sau pensionat din instituții, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic aflat activitate sau pensionat din UBB, copiii orfani de unul sau ambii părinți, copiii proveniți din familii monoparentale, copiii proveniți din centrele de plasament, persoane aflate la risc de a‐și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza bolii, handicapului sau sărăciei) – în conformitate cu precizările din Anexa 2 a Regulamentului de admitere la programe de studii de licență și master în Universitatea Babeș‐Bolyai ‐ completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 1 din 19.01.2026. Adeverința trebuie să fie datată în perioada înscrierilor la concursul de admitere sau înaintea perioadei de înscriere. Nu se acceptă depunerea adeverinței şi scutirea de taxe după ce a fost finalizată înscrierea la concursul de admitere.

Diploma cu premiul obținut sau diploma de participare pentru candidații care beneficiază de facilitățile acordate olimpicilor sau participanților la concursuri. Candidații care au participat la Concursul Mate-Info UBB vor încărca: Declarația de participare. Diploma care nu este în limba română va fi tradusă de către un traducător autorizat. Se va scana originalul diplomei si traducerea ȋntr-un singur document pdf.

Pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rome: o recomandare eliberată de către o organizație legală a romilor (semnată), care atestă apartenența lor la această etnie

Pentru candidații care optează pentru locurile destinate absolvenților de licee situate în mediul rural: pot candida absolvenți ai liceelor cuprinse în lista aprobată anual de către ministerul de resort, valabilă pentru anul școlar în curs, indiferent de anul în care aceștia au absolvit liceul

Pentru candidații care optează pentru locurile destinate persoanelor în vârstă de până la 26 de ani provenite din sistemul de protecție socială: documente specifice (adeverințe emise de DGASPC, hotărâri judecătorești)

Pentru candidații care optează pentru locurile destinate persoanelor cu cerințe educaționale speciale/dizabilități: documente specifice (certificat de handicap, certificat CES)

Pentru candidații care optează pentru locurile destinate minorităților naționale, (pentru programe de studii în limba română care nu există în învățământul superior de stat în limba minorității respective): documente specifice (adeverință din partea unei organizații de reprezentare a minorității respective)

Pentru candidații Uniunii Europene sau ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, precum și cetățenii britanici și membrii familiilor acestora (soțul/soția și copiii aflați în întreținere) ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeana și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01 (inclusiv cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară), dovada echivalării studiilor. Pentru echivalare, va trebui să vă adresați Centrului de Cooperări Internaționale al UBB (https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php). De asemenea, pentru echivalarea notelor obținute în străinătate pentru admiterea nivel licenţă la Facultatea de Matematică şi Informatică va rugăm să vă adresați Comisiei de Admitere a Facultății de Matematică și Informatică, admitere.cs@ubbcluj.ro.