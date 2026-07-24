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Jurnalul Bani şi Afaceri Construcţii şi Proprietăţi Criza depopulării rurale. Satul din Elveția care oferă bani pentru a atrage noi locuitori

Criza depopulării rurale. Satul din Elveția care oferă bani pentru a atrage noi locuitori

de Redacția Jurnalul Publicat la 24 Iul 2026 16:30 Modificat la 24 Iul 2026 16:30
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Criza depopulării rurale. Satul din Elveția care oferă bani pentru a atrage noi locuitori
Pentru persoanele care își doresc o schimbare de stil de viață și sunt atrase de viața într-o zonă montană, autoritățile locale oferă stimulente financiare pentru atragerea de noi rezidenți.

Un sat din Alpii Elvețieni încearcă să combată declinul demografic printr-un program de stimulente financiare destinat persoanelor și familiilor care aleg să se stabilească aici pe termen lung.

Albinen este o localitate din cantonul Valais, care oferă sprijin financiar celor dispuși să își schimbe domiciliul și să devină rezidenți permanenți.

Ce oferă localitatea Albinen din Alpii elvețieni

Valoarea sprijinului poate ajunge la aproximativ 21.000 de dolari de persoană, iar în anumite cazuri beneficiarii pot primi și alte forme de sprijin financiar pentru a facilita integrarea și stabilirea în comunitate.

Autoritățile locale au lansat inițiativa în încercarea de a atrage noi locuitori într-o comună afectată de scăderea populației și de migrarea tinerilor către marile orașe. Scopul programului este revitalizarea comunității și menținerea serviciilor locale prin creșterea numărului de rezidenți, potrivit observatornews.ro.

Situat în inima Alpilor, Albinen este apreciat pentru peisajele montane, aerul curat și arhitectura tradițională. Satul oferă un stil de viață liniștit, departe de agitația urbană, fiind înconjurat de trasee montane și natură.

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Programul se adresează însă doar celor care îndeplinesc anumite condiții și sunt dispuși să locuiască în Albinen pe termen lung, contribuind astfel la dezvoltarea comunității locale.

Pentru persoanele care își doresc o schimbare de stil de viață și sunt atrase de viața într-o zonă montană, Albinen reprezintă una dintre puținele localități europene care oferă stimulente financiare pentru atragerea de noi rezidenți.

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Subiecte în articol: sat alpii elvetieni
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