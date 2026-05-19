Parlamentul European acordă pentru prima dată Ordinul European de Merit. Maia Sandu, printre laureați

Parlamentul European acordă marți, pentru prima dată, Ordinul European de Merit, o distincție creată pentru a recompensa persoanele care au avut cele mai importante contribuții la integrarea europeană, democrație și promovarea valorilor europene.

Laureații vor primi, în cadrul decernării, o insignă, o panglică și un certificat semnat de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a anunțat oficial numele câștigătorilor pe 10 martie, în plenul instituției de la Strasbourg.

Dintre primii 20 de laureați, 13 sunt așteptați să participe la ceremonia organizată astăzi la Strasbourg. Printre cei distinși se află fostul cancelar german Angela Merkel și fostul președinte polonez Lech Wałęsa, ambii desemnați membri distinși ai Ordinului.

În aceeași categorie a fost inclus și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care însă nu va fi prezent la ceremonia de decernare.

La eveniment vor participa și alte personalități europene importante, printre care fostul premier al Poloniei și fost președinte al Parlamentului European Jerzy Buzek, fostul președinte și premier portughez Aníbal Cavaco Silva, cardinalul Pietro Parolin, președinta Republicii Moldova Maia Sandu, fostul șef al diplomației europene Javier Solana, fostul cancelar austriac Wolfgang Schüssel și fostul președinte al Băncii Centrale Europene Jean-Claude Trichet. Toți au fost desemnați membri de onoare ai Ordinului.

Cu toate acestea, nu vor participa la ceremonie fosta președintă a Irlandei Mary Robinson, fostul președinte al Lituaniei Valdas Adamkus și fostul președinte finlandez Sauli Niinistö.

În categoria membrilor Ordinului vor fi prezenți avocatul și profesorul Marc Gjidara, medicul și liderul academic Sandra Lejniece, activista pentru drepturile omului Oleksandra Matviichuk și fosta vicepreședintă a Comisiei Europene Viviane Reding.

Din aceeași categorie mai fac parte bucătarul și fondatorul organizației World Central Kitchen José Andrés, baschetbalistul Giannis Antetokounmpo și membrii trupei U2, Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr., însă aceștia nu vor fi prezenți la Strasbourg.

Ordinul European de Merit a fost creat pentru a recunoaște persoanele care au avut contribuții importante la integrarea europeană și la promovarea valorilor Uniunii Europene, cum sunt drepturile omului, democrația și statul de drept.

Rolul acestei distincții importante este și să inspire generațiile viitoare prin exemple de implicare civică, care se îmbină cu promovarea idealurilor și valorilor europene.

Noua distincție a fost instituită cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la Declarația Schuman, care este considerată actul fondator al construcției europene moderne. Este prima decorație europeană de acest tip acordată de instituțiile UE.

Ordinul are trei clase, în ordine crescătoare: membru al Ordinului, membru de onoare al Ordinului și membru distins al Ordinului.

Propunerile pentru acordarea distincției pot fi făcute de președintele Parlamentului European, președintele Consiliului European, președintele Comisiei Europene, șefii de stat sau de guvern ai statelor membre și președinții parlamentelor naționale.

Decizia finală este luată de un comitet de selecție numit de Biroul Parlamentului European pentru un mandat de patru ani. În prezent, comitetul este format din Roberta Metsola, vicepreședintele PE Sophie Wilmès, vicepreședintele Ewa Kopacz și personalitățile europene Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell și Enrico Letta.

Un lucru important de menționat este că pot fi nominalizate doar persoane care au avut contribuții importante la integrarea europeană.

Eurodeputații și angajații instituțiilor europene nu sunt eligibili pe durata mandatului sau a activității lor. În fiecare an pot fi acordate maximum 20 de distincții.

Regulamentul mai prevede că membrii Ordinului au dreptul de acces la tribuna oficială a Parlamentului European în timpul ședințelor plenare. Totodată, comitetul de selecție poate retrage distincția dacă un laureat este condamnat definitiv pentru infracțiuni, încalcă valorile Uniunii Europene sau folosește însemnele Ordinului în mod necorespunzător.

