Pesta porcină africană a ajuns în Taiwan

Autoritățile anunță că pesta porcină a ajuns și în Taiwan. Ministerul Agriculturii a declarat că probele de la porcii morți de la o fermă din orașul de coastă Taichung au fost testate pozitiv, potrivit AP.

Autoritățile din domeniu s-au deplasat imediat la fermă și „au sacrificat preventiv 195 de porci”, a transmis ministerul. Acestea au supravegheat curățarea și dezinfecția fermei și au stabilit o zonă de control cu o rază de trei kilometri de la centrul fermei afectate.

De asemenea, a fost stabilită o interdicție de cinci zile privind deplasarea și sacrificării porcilor pe insulă, începând de miercuri.

Taiwan va izola tulpina virusului înainte de a o raporta oficial Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, a precizat ministrul Agriculturii, Chen Junne-jih, într-o conferință de presă.

Insula nu a avut cazuri până acum ca urmare a măsurilor stricte. Carnea și produsele de carne importate trebuie să fie inspectate și să stea în carantină, iar amenda pentru nerespectarea procedurilor ajunge la aproximativ 32.500 de dolari.

„Cea mai probabilă cale de transmitere este din afara Taiwanului, prin importul ilegal de produse din carne de porc, care ajung în cele din urmă la fermele de porci prin sistemele de risipă alimentară”, a adăugat Chen.

În 2019, milioane de porci au fost sacrificați în China și Vietnam pe măsură ce virusul s-a răspândit în Asia.

În prezent, singura țară asiatică cu un focar confirmat de pestă porcină africană este Coreea de Sud, conform raportului din octombrie al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor.

Pesta porcină africană nu afectează oamenii sau alte animale.

