Peste 115 cercetători acuză Harvard de cenzură, după anularea unui număr special despre Palestina

Peste 115 cercetători internaționali au semnat o scrisoare deschisă prin care denunță anularea, de către Harvard Educational Review, a unui număr special al revistei dedicat Palestinei, potrivit The Guardian.

În document, aceștia susțin că decizia reprezintă o „tentativă de a reduce la tăcere analiza academică a genocidului, foametei și dezumanizării poporului palestinian de către statul Israel și aliații săi” și un exemplu de „discriminare anti-palestiniană” care blochează răspândirea informațiilor în plin conflict din Gaza.

Numărul special fusese planificat la șase luni după declanșarea războiului Israel-Hamas și urma să abordeze teme precum educația palestinienilor, predarea despre Palestina în școli și universități din SUA și impactul distrugerii infrastructurii educaționale din Gaza.

Toate articolele erau deja editate, contractele cu autorii semnate, iar lansarea fusese anunțată la conferințe academice.

Decizia de anulare a venit după ce Harvard Education Publishing Group, editorul revistei, a cerut ca toate materialele să fie supuse unei revizuiri de „evaluare a riscului” de către consilierul juridic al universității, o procedură fără precedent.

Într-un e-mail citat de The Guardian, directorul executiv Jessica Fiorillo a invocat lipsa unui proces adecvat de revizuire, nevoia de editare suplimentară și „lipsa alinierii interne” în privința tematicii.

Ea a respins acuzațiile de cenzură.

Autorii și editorii au respins însă explicațiile oficiale, susținând că decizia creează un precedent periculos și se înscrie în ceea ce numesc „excepția Palestina” de la libertatea academică.

„Este inacceptabil ca HEPG să invoce motive de calitate academică, omițând fapte esențiale care indică cenzura”, au transmis semnatarii.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)