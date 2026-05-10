Jurnalul.ro Ştiri Externe Peter Magyar cere demisia președintelui Ungariei: „Este timpul să pleci cu demnitate, cât încă mai poți”

de Redacția Jurnalul    |    10 Mai 2026   •   10:20
Hepta/Peter Magyar este oficial, începând de sâmbătă, premier al Ungariei

Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a ținut sâmbătă un discurs după ce a fost învestit în funcție, cerându-i președintelui țării, Tamas Sulyok, să demisioneze. „Este timpul să pleci cu demnitate, cât încă mai este posibil”, i-a spus Magyar lui Sulyok.

Peter Magyar este oficial, începând de sâmbătă, premier al Ungariei. În primul său discurs după depunerea jurământului, acesta i-a cerut președintelui țării, Tamas Sulyok, să demisioneze, spunând că acesta nu a reușit să se pronunțe împotriva eșecurilor guvernului anterior, relatează Bloomberg.

„Este timpul să pleci cu demnitate, cât încă mai este posibil”, i-a spus Magyar lui Sulyok, dându-i termen până pe 31 mai să demisioneze. El a afirmat că „în niciun caz” nu ar putea reprezenta maghiarii în calitate de șef al statului.

Noul premier al Ungariei și-a continuat discursul acuzându-l pe Sulyok că nu a apărat statul de drept și grupurile vulnerabile în ultimii ani de guvernare ai lui Orbán.

„După atâta lașitate, după ce ați închis ochii și ați mințit, cum ați putea să întruchipați unitatea acestei frumoase națiuni? Domnule președinte, e timpul să plecați, cu capul sus, cât puteți”, a spus Magyar în timpul discursului său, potrivit Index.hu.

Imediat după învestirea sa în funcție, Peter Magyar a declarat în fața parlamentarilor că își va exercita mandatul cu responsabilitate și modestie.

„Nu voi domni asupra Ungariei, dar îmi voi servi țara. O voi servi atât timp cât serviciile mele vor fi utile și națiunea va avea nevoie. Încrederea pe care am primit-o este o onoare și o obligație morală”, a spus noul premier ungar.

(sursa: Mediafax)

