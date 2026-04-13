Péter Magyar îl atacă pe Orbán în primul discurs post-victorie: „Orban i-a trădat pe ungurii din diaspora, din Transilvania, atunci când l-a susținut pe George Simion”

Liderul Tisza: Istoria nu se scrie la Moscova

Peter Magyar, în prima conferință de presă de la câștigarea alegerilor:

„În Ungaria, nimeni nu vrea război. Ungaria vrea pace. Guvernul Tisza va fi al păcii, spre deosebire de Guvernul Orban, care nu a vorbit despre educație, sănătate, criza prețurilor ridicate.

A vorbit întruna despre Rusia, Ucraina, Iran, despre alegerile prezidențiale americane. Dacă îl trezeai în mijlocul nopții, ar fi spus că alegerile le-a câștigat el, nu Trump.

Istoria nu se scrie la Moscova. Nu se scrie la Washington sau la Bruxelles, ci se scrie în Ungaria.”

Victorie explozivă! Magyar îl demască pe Orbán pentru susținerea lui Simion

Péter Magyar, noul lider care zguduie politica ungară după victoria electorală răsunătoare, a tras primele săgeți în discursul său triumfal. Ținta? Premierul Viktor Orbán, acuzat de trădare prin susținerea candidatului român George Simion.

„Când l-a susținut pe candidatul român George Simion, am decis să mergem pe jos până la Nagyvárad, Oradea, în Ținutul Pártium, care se află în România, și am făcut un milion de pași pe jos, trecând prin cele mai mici sate din Ungaria și din Transilvania, către surorile și frații noștri de peste granițe”, a declarat Magyar. Gestul simbolic a mobilizat susținători și a generat un "mandat uriaș" – dar și o responsabilitate imensă.

Nu e prima lovitură. Încă din 10 mai 2025, Magyar l-a taxat pe Orbán pentru „trădarea" maghiarilor din România. Potrivit Telex, politicianul ungar a descris susținerea pentru Simion a premierului maghiar Viktor Orban drept o lovitură dată intereselor comunității maghiare din România.

„George Simion a dansat pe mormintele eroilor de război maghiari”

Magyar a pus punctul pe i în ceea ce privește relația dintre Orbán și liderul AUR, George Simion.

„Da, îl cunoașteți pe George Simion, care a fost candidat la președinția României. Îl știm, are un trecut. George Simion a dansat pe mormintele eroilor de război maghiari, pe mormintele strămoșilor noștri. Și o astfel de persoană, indiferent dacă devine președinte sau nu, niciun prim-ministru maghiar nu o poate susține. Dar Viktor Orbán a făcut acest lucru.”

Mai mult, Magyar a dezvăluit amploarea campaniei prin care Orbán l-ar fi ajutat pe Simion.

„Nu doar că l-a susținut pe George Simion în alegeri, dar au avut și pliante împreună. 500.000 de pliante au fost distribuite în Transilvania despre un candidat care dansa pe mormintele eroilor noștri. Asta a fost considerată o trădare atât în Ungaria, cât și în Transilvania”, a precizat noul lider maghiar.

Péter Magyar nu i-a iertat nici pe liderii UDMR, în special pe Kelemen Hunor, despre care spune că au ajutat la denigrarea lui în fața maghiarilor din România folosind banii statului ungar.

„Este adevărat că mulți maghiari de acolo au votat pentru Fidesz, dar vă spun de ce: pentru că sunt induși în eroare. Aceeași propagandă de partid, finanțată din banii contribuabililor maghiari, funcționează și în România. Viktor Orbán și partidul său au mințit tot timpul, iar UDMR, împreună cu Kelemen Hunor, au participat la această campanie de deningrare. Deși suntem în același partid european (PPE), au ales să îi inducă în eroare pe maghiarii de acolo. Nu a fost corect”, a afirmat acesta.

În ciuda atacurilor, Magyar spune că vrea să șteargă totul cu buretele pentru a colabora cu România. El propune chiar o alianță regională mult mai mare decât Grupul de la Visegrád (V4).

„Voi avea o conversație telefonică cu Kelemen Hunor azi sau mâine. Îi voi spune că nu-i port pică. Nu e vorba despre mine, ci despre ce putem face împreună pentru maghiarii din România. Vrem să îmbunătățim cooperarea economică și culturală, cu respect, fără să ne criticăm prea mult unii pe alții. Am putea implica nu doar Croația sau Austria, ci chiar și România în cooperarea V4. Am putea deveni V8 în loc de V4”, a conchis Magyar.

Pe plan intern, Magyar a anunțat că partidul său va avea 139 de mandate în noul Parlament – posibil chiar 142, după numărarea tuturor buletinelor de vot – un număr înregistrat „ca niciodată până acum”.

El a cerut președintelui republicii, pe care l-a numit „o marionetă”, să convoace parlamentul mai devreme de termenul legal de 30 de zile și să îl invite să formeze noul cabinet.

Magyar: Orbán și-a amenințat propriul popor. A încercat să țină în frică copiii, părinții și bunicii

Péter Magyar, a susținut un discurs amplu după victoria sa electorală, în care a vorbit despre direcția viitorului guvern și despre schimbările majore pe care le pregătește. Mesajul său a combinat apeluri la suveranitate, promisiuni de reformă instituțională și critici dure la adresa lui Orban.

El a afirmat că rezultatul alegerilor reprezintă voința directă a cetățenilor și că Ungaria trebuie să își reafirme locul în Europa, dar și să își schimbe profund modul de guvernare internă. În același timp, Magyar a subliniat că prioritatea imediată a viitorului executiv este accesarea fondurilor europene și relansarea economiei.

„În astfel de circumstanțe, într-un sistem de partid-stat, au reușit totuși, fără teamă, cu curaj în suflet, să se ridice pentru patria lor, să se ridice pentru o Ungarie liberă, independentă, cu adevărat suverană, și să se ridice pentru faptul că locul țării noastre este în Europa, a fost, este și va fi”, a declarat acesta.

O parte importantă a discursului a fost dedicată fostului premier Viktor Orbán, pe care Magyar l-a acuzat de propagandă și de ignorarea problemelor reale ale societății.

„Viktor Orbán și-a amenințat propriul popor. A încercat să țină în frică copiii maghiari, părinții și bunicii noștri. A amenințat oamenii că, dacă vine un alt guvern, le vor fi duși membrii familiei pe frontul ruso-ucrainean. Este absolut incredibil cât de jos a ajuns Viktor Orbán, pentru a-și păstra prada furată, pentru a-și păstra puterea și cine mai știe ce altceva. De aici vreau să transmit tuturor maghiarilor, dar și întregii lumi, că în Ungaria nimeni nu vrea război. Ungaria este de partea păcii, iar guvernul Tisza va fi un guvern al păcii.

Spre deosebire de Viktor Orbán, care de ani de zile nu s-a mai ocupat de problemele reale ale oamenilor: sănătate, educație, costul vieții. El a jucat un fel de șah în cinci dimensiuni, iar probabil acesta este unul dintre motivele înfrângerii sale. A vorbit despre orice: Ucraina, Rusia, Iran, șahul iranian, ayatollahul iranian, alegerile prezidențiale americane. Probabil că, dacă ar fi fost trezit din somn, ar fi spus că el a câștigat alegerile din SUA, nu Donald Trump. A vorbit despre orice, mai puțin despre problemele oamenilor maghiari.

Iar oamenii au spus „nu” și acestui lucru. Istoria maghiară, și acest lucru a fost demonstrat de milioane de maghiari ieri, este scrisă de maghiari. Nu se scrie la Moscova, nu se scrie la Bruxelles, nu se scrie la Washington, ci pe străzile și în piețele maghiare, de către poporul maghiar”, a declarat Magyar.

Magyar: Ministrul maghiar de externe distruge documente referitoare la sancțiunile UE

Ministrul maghiar de externe distruge documente referitoare la sancțiunile UE, a acuzat luni Péter Magyar, în timpul unei conferințe de presă după câștigarea alegerilor din Ungaria.

Jurnaliștii de la The Guardian susțin că, la un moment dat în timpul conferinței de presă, Magyar a primit o hârtie cu un mesaj, ceea ce i-a întrerupt discursul.

El a făcut o pauză și le-a spus apoi reporterilor că a aflat că ministrul de externe al țării, Péter Szijjártó, se află, potrivit unor informații, la Ministerul Afacerilor Externe „distrugând documente care au legătură cu sancțiunile” împotriva Rusiei.

„Distrug documente, iar asta nu îi va ajuta”, a spus el.

Péter Magyar a comparat acest lucru cu încercările de a distruge arhivele publice „exact ca în vechea eră comunistă”.

