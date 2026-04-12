Peter Magyar, felicitat de liderii europeni după victoria Tisza în Ungaria

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a numărat printre primii lideri care l-au felicitat pe Peter Magyar.

„Inima Europei bate mai puternic în Ungaria în această seară”, a transmis Ursula von der Leyen, potrivit The Guardian, adăugând că „Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. Împreună suntem mai puternici. O țară își revendică din nou drumul european”.

Și președintele Franței, Emmanuel Macron, a salutat victoria opoziției, pe care a descris-o drept o victorie a democrației și a atașamentului poporului ungar față de valorile Uniunii Europene și locul țării în Europa.

Liderul de la Élysée a subliniat că își dorește o colaborare strânsă cu noua conducere de la Budapesta: „Împreună, să promovăm o Europă mai suverană, pentru securitatea continentului nostru, competitivitatea noastră și democrația noastră”.

Cancelarul german Friedrich Merz l-a felicitat la rândul său pe liderul Tisza, spunând că „poporul ungar a decis” și că așteaptă să lucreze cu Péter Magyar pentru „o Europă puternică, sigură și, mai presus de toate, unită”.

Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a descris rezultatul drept unul „de mare importanță pentru întreaga Europă”, în timp ce premierul Suediei, Ulf Kristersson, a vorbit despre „o victorie istorică” care deschide „un nou capitol în istoria Ungariei”.

Reacțiile liderilor europeni vin după ani de tensiuni între guvernul lui Viktor Orbán de la Budapesta și instituțiile Uniunii Europene.

(sursa: Mediafax)