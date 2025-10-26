PKK anunță retragerea luptătorilor săi din Turcia în Irak

Declarația emisă în nordul Irakului de Partidul Muncitorilor din Kurdistan sau PKK a venit la câteva luni după ce un grup de luptători ai săi a început să depună armele într-o ceremonie simbolică, parte a procesului de pace.

„Pentru a preveni orice risc de ciocniri sau provocări, retragem în prezent toate forțele noastre din Turcia în zona de apărare Medya, cu aprobarea lui Abdullah Ocalan”, se arată în declarația care se referă la liderul grupului, aflat în închisoare. Zona de apărare Medya este un termen folosit adesea de PKK pentru a descrie zonele din nordul Irakului.

Ocalan, care este încarcerat pe o insulă din apropierea Istanbulului din 1999, a îndemnat grupul său în februarie să convoace un congres și să se dizolve și să se dezarmeze în mod oficial. În mai, PKK a anunțat că va face acest lucru.

PKK a lansat insurgența armată împotriva Turciei inițial cu scopul de a înființa un stat kurd în sud-estul țării, dar, de-a lungul timpului, obiectivul s-a transformat într-o campanie pentru autonomia și drepturile kurzilor din Turcia.

Grupul este considerat organizație teroristă de către Turcia, Statele Unite și Uniunea Europeană.

