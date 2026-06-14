Plan radical al Reform UK: Nigel Farage vrea interzicerea locuințelor sociale pentru străini

Într-un eseu publicat pe platforma Substack, Farage a susținut că sistemul britanic funcționează în prezent în defavoarea populației albe și a promis modificări ample ale legislației privind egalitatea de șanse.

Cum vrea Nigel Farage să modifice legislația

Politicianul a afirmat că locuințele sociale, sănătatea, educația și alte servicii publice sunt afectate de politici care, în opinia sa, dezavantajează britanicii albi, potrivit The Independent.

Faragespune că un eventual guvern Reform UK ar acorda cetățenilor străini care ocupă locuințe sociale un termen de trei luni pentru a se muta în sectorul privat de închiriere.

Potrivit propunerii sale, persoanele care nu s-ar conforma și nu ar avea drept legal de ședere ar putea fi expuse riscului de deportare. Liderul Reform UK a argumentat că regulile care ofereau prioritate comunităților locale la repartizarea locuințelor au fost eliminate în ultimele decenii.

Partidul Reform UK și-a construit o mare parte a campaniei politice în jurul reducerii imigrației și a prioritizării cetățenilor britanici în accesul la servicii publice.

Minstrul Culturii critică planul Reform UK

Declarațiile lui Farage au fost criticate de ministrul britanic al Culturii, Lisa Nandy. Aceasta a acuzat liderul Reform UK că promovează divizarea societății și discursuri bazate pe resentimente.

Nandy a afirmat că alegătorii sunt preocupați de nivelul de trai, de serviciile publice și de perspectivele economice, nu de amplificarea tensiunilor sociale. Oficialul a susținut că Guvernul trebuie să se concentreze pe soluții concrete pentru problemele cu care se confruntă populația.

Nigel Farage vrea abrogarea Equality Act

În același text, Farage și-a reafirmat intenția de a abroga Equality Act, una dintre principalele legi britanice privind combaterea discriminării. El susține că actualul cadru legislativ produce efecte nedrepte asupra populației majoritare.

Poziția sa a fost susținută de deputata Reform UK Suella Braverman, fost ministru de Interne, care a declarat că instituțiile și politicile publice tratează mai puțin favorabil persoanele albe decât alte grupuri etnice.

Propunerile privind accesul la locuințele sociale sunt urmărite cu interes și de comunitățile de imigranți. Potrivit estimărilor oficiale britanice și românești, peste 1,2 milioane de cetățeni români locuiesc în Regatul Unit, una dintre cele mai mari comunități străine din țară.

Deocamdată, măsurile anunțate de Farage reprezintă angajamente politice și nu au fost transpuse în proiecte legislative. Reform UK continuă însă să crească în sondaje, iar tema imigrației rămâne una dintre cele mai disputate în politica britanică.