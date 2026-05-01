Politico: Jumătate din exporturile siderurgice ale UE riscă să fie taxate mai mult de SUA

Aproape jumătate din exporturile UE care conțin oțel și aluminiu riscă să fie supuse unor taxe vamale mai mari impuse de SUA în urma ultimei revizuiri tarifare a președintelui Donald Trump, potrivit unei evaluări preliminare a Comisiei Europene, dezvăluite astăzi de Politico.

Administrația Trump a reorganizat taxele vamale pentru oțel, aluminiu și cupru la începutul lunii aprilie, bazându-le pe valoarea totală a produselor, în loc de conținutul lor de metale.

Noua abordare a redus valoarea totală a exporturilor UE afectate de tarife la aproximativ 52 de miliarde de euro anual, față de 67 de miliarde de euro, au declarat mai mulți oficiali europeni pentru POLITICO, citând o evaluare preliminară partajată cu capitalele UE.

Totuși, din acest total redus, exporturile de aproximativ 23 de miliarde de euro sunt caracterizate drept un „grup mixt” care s-ar putea confrunta cu tarife mai mari în temeiul noilor reguli, au declarat oficialii.

Revizuirea a urmat unei hotărâri a Curții Supreme de la sfârșitul lunii februarie, care a anulat tarifele „reciproce” inițiale impuse de Trump, obligând Washingtonul să găsească alte modalități de a menține presiunea asupra partenerilor săi comerciali.

Tarifele pentru oțel și aluminiu sunt percepute în temeiul Secțiunii 232 din Legea privind extinderea comerțului din 1962, care permite taxe vamale dacă importurile de produse amenință securitatea națională. Acestea nu au fost acoperite de decizia Curții Supreme.

Administrația Trump a revizuit tarifele vamale pentru oțel și aluminiu după ce oficiali și grupuri de afaceri americane au declarat că se confruntă cu dificultăți în a evalua conținutul de metale al unui catalog în continuă creștere de produse derivate care sunt supuse taxelor vamale. Lista a fost extinsă cu peste 400 de coduri de produs în august anul trecut.

SUA percep în prezent o taxă vamală de 50% la importurile de oțel și aluminiu.

Comisia Europeană, în special, a încercat să excludă complet produsele siderurgice de la taxe vamale sau să reducă rata aplicabilă la 15%, în conformitate cu un plafon tarifar stabilit într-un acord comercial încheiat în iulie anul trecut la complexul de golf al lui Trump din Turnberry, Scoția.

Comisarul pentru comerț, Maroš Šefčovič, a ridicat aceste probleme la Washington săptămâna trecută cu omologii săi din SUA, inclusiv cu reprezentantul pentru comerț, Jamieson Greer. Șeful UE pentru comerț a încercat să inspire încredere în stadiul acordului după întâlnire, declarând reporterilor că „a fost asigurat de ambasadorul Greer, de toți interlocutorii mei, că un acord este un acord pentru ambele părți”.

Acordul transatlantic nu a intrat încă în vigoare, instituțiile UE fiind încă în negocieri pentru finalizarea legislației de abilitare .

În evaluarea sa preliminară, executivul UE a constatat că din cele 52 de miliarde de euro de produse UE acoperite de ultima decizie a lui Trump, 28,3 miliarde de euro vor beneficia de tarife mai mici, au declarat pentru POLITICO patru oficiali europeni familiarizați cu evaluarea.

Acestea includ produse în valoare de 17,6 miliarde de euro care au fost eliminate complet de pe lista tarifară și 10,7 miliarde de euro care sunt supuse plafonului tarifar de 15%, au adăugat aceștia.

Prin urmare, peste 23 de miliarde de euro în exporturi nu beneficiază de scutire și vor fi supuse unor tarife mai mari decât înainte.

Noua structură tarifară a lui Trump stabilește trei niveluri. Primul este un tarif de 50% pentru oțelul brut, aluminiu, cupru și produsele fabricate în întregime din aceste metale, cum ar fi țevile sau cuiele, așa cum a fost precizat în proclamația sa din 2 aprilie .

A doua este o taxă vamală fixă ​​de 25% pentru produsele „derivate” fabricate în mare parte din metale, cum ar fi aragazurile sau aparatele de aer condiționat . O a treia categorie, de 10%, acoperă produsele fabricate în străinătate care conțin metale de origine americană; rata mai mică este concepută pentru a recompensa producătorii străini care se aprovizionează din SUA.

Produsele care conțin mai puțin de 15% oțel, aluminiu sau cupru vor fi exceptate de la tarifele prevăzute la Secțiunea 232.

„Administrația Trump urmărește o strategie agilă pentru a readuce în Statele Unite producția esențială, inclusiv ajustări tarifare specifice pentru a combate evaziunea fiscală, a simplifica conformitatea și a stimula creșterea capacității de producție a oțelului și aluminiului în Statele Unite”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Schimbările au intrat în vigoare pe 6 aprilie – la doar patru zile după ce Trump a semnat ordinul executiv – oferind exportatorilor și funcționarilor vamali de ambele părți ale Atlanticului o mică șansă de adaptare.

Impunerea unor tarife mai mari asupra unei părți atât de mari a exporturilor UE a stârnit îngrijorări suplimentare la Bruxelles. Țările membre ale UE, legislatorii și Comisia sunt deja în dezacord cu privire la posibilitatea de a adăuga garanții suplimentare acordului Turnberry, după ce Trump a amenințat în ianuarie că va invada Groenlanda, un protectorat danez.

Parlamentarii europeni, susținuți de Franța , vor să atașeze o clauză de tip „răsărit de soare” care ar întârzia implementarea acordului până la reducerea tarifelor americane asupra produselor derivate din oțel și aluminiu.

Anunțul făcut de Trump din 2 aprilie „nu îndeplinește așteptările Parlamentului European. Pentru noi, este clar că aceste produse nu ar trebui să fie taxate cu mai mult de 15%, în conformitate cu Acordul cu Scoția”, a declarat Bernd Lange, care prezidează comisia pentru comerț a Parlamentului European și este principalul legislator pentru acordul comercial UE-SUA.

Oficialul de la Casa Albă a declarat că relocarea a fost un obiectiv clar al politicii comerciale „America First” a lui Trump și în prim-planul tuturor negocierilor cu partenerii comerciali, „inclusiv cu Uniunea Europeană, cu care înregistrăm cel mai mare deficit comercial, și așteptăm cu nerăbdare ca UE să își pună pe deplin în aplicare angajamentele asumate în temeiul acordului Turnberry”.

