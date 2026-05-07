Polonia, pregătită să găzduiască trupele americane retrase din Germania

Oferta vine în contextul în care Pentagonul se pregătește să retragă aproximativ 5.000 de militari din Germania în următorul an, iar Trump a sugerat că reducerile ar putea fi și mai ample, potrivit Politico.

„Dacă președintele Donald Trump decide să reducă prezența militară americană în Germania, atunci noi, în Polonia, suntem pregătiți să primim soldați americani”, a declarat Nawrocki în timpul unor exerciții NATO din Lituania.

El a adăugat că Polonia dispune deja de „infrastructura necesară” pentru o astfel de măsură.

Declarațiile lui Nawrocki vin la câteva zile după ce premierul Donald Tusk a spus că Varșovia va profita de „orice oportunitate” pentru a crește prezența militară americană pe teritoriul său, dar că nu va permite ca țara să fie folosită pentru a afecta unitatea europeană.

Afirmațiile lui Tusk au fost criticate de partidul de opoziție PiS, tabăra politică a lui Nawrocki, care l-a acuzat că pune relația cu Berlinul înaintea securității Poloniei. Tusk și Nawrocki se află în conflict pe mai multe teme politice.

Discuțiile dintre Varșovia și Washington privind extinderea prezenței militare americane în Polonia sunt deja în desfășurare „atât la nivel militar, cât și diplomatic”, a declarat adjunctul ministrului polonez de Externe, Marcin Bosacki, pentru Polsat News.

La rândul său, ministrul de Externe Radosław Sikorski a declarat, în cadrul unei conferințe, că forțe americane suplimentare „vor fi binevenite în Polonia”, indiferent de locul din care sunt relocate.

Polonia găzduiește în prezent aproximativ 10.000 de militari americani, în timp ce Germania are circa 36.000.

(sursa: Mediafax)