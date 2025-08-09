Pompierii continuă să lupte pentru stingerea unui incendiu de proporţii în apropiere de Atena

Presa greacă a relatat că pompierii au situaţia în mare parte sub control. Intervenţia implică 260 de pompieri şi mai multe elicoptere şi avioane de stingere a incendiilor.



Incendiul, care arde la aproximativ 35 de kilometri de capitala Greciei, a fost provocat intenţionat, a declarat primarul unuia dintre satele afectate pentru postul de radio de stat ERT.



Acesta a precizat că o butelie de gaz a fost găsită la locul unde a izbucnit incendiul şi locuitorii au raportat că au văzut o persoană care se comporta suspect pe o motocicletă.



Mai multe sate au fost evacuate din cauza incendiului şi aproximativ 400 de persoane au trebuit să fie salvate. Multe case din zonă au ars complet, însă nu se cunoaşte încă întreaga amploare a pagubelor.



Un bărbat a murit vineri după ce casa sa izolată a fost înconjurată de flăcări.



În aceeaşi zi, doi turişti vietnamezi, în vârstă de 61 şi 65 de ani, şi-au pierdut viaţa pe insula Milos din Marea Egee, în estul Greciei, unde vânturile violente au perturbat grav traficul feriboturilor în plin sezon turistic.



Incendii majore au loc şi în Grecia centrală şi în nord-vestul peninsulei Peloponez.



Agenţia elenă de protecţie civilă a comunicat că riscul de incendii forestiere rămâne extrem de ridicat în multe părţi ale ţării din cauza secetei şi a vânturilor puternice.



O mare parte din peninsula Peloponez, regiunea din jurul Atenei şi insula Euboea sunt colorate în roşu pe o hartă partajată de agenţie, reprezentând un nivel de alertă foarte ridicat. Niveluri ridicate de alertă sunt în vigoare, de asemenea, în Creta, Ciclade şi Halkidiki.

