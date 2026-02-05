Povestea incredibilă a unui băiat de 13 ani care și-a salvat întreaga familie de la înec

Austin Appelbee a înotat patru ore împotriva curenților puternici ai Oceanului Indian pentru a-și salva mama și frații.

Lupta pentru supraviețuire

El s-a îndreptat spre mal pentru a cere ajutor, după ce mama lui, Joanne, împreună cu fratele său, Beau și sora, Grace, au rămas blocați pe două plăci de paddleboarding în largul mării, fără să se poată întoarce la țărm.

Joanne are 47 de ani și a povesit întreaga întâmplare care le-a pus viețile în pericol. Cei patru au pierdut vâslele când se aflau la o distanță de 14 kilometri de țărm.

Eroismul copilului de 13 ani

Austin este cel mai mare dintre frați, și-a scos vesta de salvare și a legat-o de picior pentru a reuși să înoate mai repede spre țărm. Mama a rămas pentru a-i proteja pe ceilalți doi copii.

„Ești singura noastră speranță!”, strigă Joanne în gând, în timp ce băiatul lupta cu apele tulburi. Ajuns epuizat pe plajă, Austin a sunat poliția și tatăl său de pe telefonul mamei, declanșând operațiunea de salvare – o barcă de urgență a ajuns la familie după opt ore de chin.

“Am crezut că Austin nu a ajuns la mal. Ne-au luat curenții puternici și ne-am pierdut vâslele în valuri. Apele ne-au purtat în larg, iar totul s-a întâmplat foarte rapid, și nu am avut suficient timp să reacționez. Nu a trecut nicio barcă pe acolo care ne-ar fi putut vedea și salva”, a explicat Joanne.

Abia când a ajuns la spital, Austin a aflat că mama și frații săi au fost salvați, relatază a1.ro.