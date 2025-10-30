Premierul Ungariei se va întâlni cu Trump pentru a discuta despre întâlnirea dintre SUA și Rusia

Gergely Gulyas a declarat într-o conferință de presă că cei doi lideri vor încheia, de asemenea, acorduri de cooperare în domeniile energiei, industriei de apărare, economiei și finanțelor.

„Unele dintre acestea au fost deja negociate, în timp ce în alte cazuri discuțiile sunt încă în curs”, a spus el.

Orban a declarat anterior că intenționează să semneze un acord economic amplu cu Washingtonul pentru a compensa efectul tarifelor americane asupra Uniunii Europene.

Gulyas a spus că Orban și Trump ar putea discuta un plan de lucru pentru o întâlnire între SUA și Rusia, cu scopul de a media pacea în Ucraina, potrivit Reuters.

„Această întâlnire oferă, de asemenea, ocazia celor doi șefi de stat să stabilească foaia de parcurs care ar putea duce la o întâlnire între SUA și Rusia și, prin aceasta, la un acord de pace între Rusia și Ucraina”, a spus Gulyas.

Trump a declarat, în octombrie, că se va întâlni cu Vladimir Putin în capitala Ungariei. Cu toate acestea, întâlnirea a fost amânată după ce Rusia a respins un armistițiu.

Orban a declarat anterior că va discuta cu Trump, în cadrul întâlnirii planificate, sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft.

Joi, Gulyas a declarat că aceste sancțiuni nu afectează în mod direct importurile de petrol ale Ungariei și că obiectivul Ungariei este de a menține această situație și de a solicita o derogare de la aceste măsuri.

„Obiectivul nostru este ca Ungaria să obțină o derogare de la sancțiunile SUA, astfel încât achizițiile de gaz și țiței rusesc să poată continua în mod constant”, a declarat Gulyas.

Orban, un aliat de lungă durată al lui Trump, a prevăzut o „epocă de aur” în relațiile dintre SUA și Ungaria sub președinția lui Trump. El se va întâlni cu președintele SUA pentru prima dată la nivel bilateral de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

(sursa: Mediafax)