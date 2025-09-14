Președintele unei țări a mutat Crăciunul pe 1 octombrie!

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Sep 2025   •   00:00
Sursa foto: Hepta

Președintele din Venezuela, Nicolas Maduro, a decis să mute Crăciunul pe 1 octombrie. Măsura a fost aplicată și în trecut fiind justificată de câștigurile economice. Oponenții lui Maduro îl acuză pe președinte că decizia are un scopul de a camufla criza politică din Venezuela.

Nicolas Maduro a decis să mute din nou Crăciunul la 1 octombrie

„Crăciunul în Venezuela începe pe 1 octombrie”, a declarat Nicolas Maduro în timpul programului său săptămânal de televiziune, potrivit Le Figaro.

Președintele venezuelean a invocat cultura, bucuria și comerțul pentru a justifica lansarea anticipată a festivităților.

„Vom aplica formula din alți ani care a făcut mult bine economiei, culturii, bucuriei, fericirii”, a adăugat Maduro.

Mutarea Crăciunui devine o tradiție în Venezuela. Crăciunul a mai fost sărbătorit în octombrie în anii 2019, 2020, 2023 și 2024.

(sursa: Mediafax)

