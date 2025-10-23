Președintele chinez Xi Jinping poate avea o „mare influență” asupra lui Putin, spune Trump

Președintele chinez ar putea exercita o „mare influență” asupra omologului său rus, Vladimir Putin, în vederea rezolvării conflictului din Ucraina, a declarat Donald Trump miercuri, cu o săptămână înainte de o întâlnire planificată cu Xi Jinping .

„Cred că poate avea o mare influență asupra lui Putin”, a declarat președintele american reporterilor în timpul unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Biroul Oval al Casei Albe.

„Cred că poate avea o mare influență. Și cu siguranță vom vorbi despre Rusia și Ucraina ”, a adăugat el despre această întâlnire planificată în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea de Sud.

Aceasta va fi prima întâlnire dintre cei doi lideri de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Președintele SUA și-a reafirmat așteptarea de a ajunge la un acord comercial cu China în cadrul summitului.

„Cred că vom face o înțelegere ”, a spus el, minimalizând decizia Beijingului de a-și restricționa exporturile de pământuri rare, considerând-o o simplă „perturbare ”.

Tensiunile comerciale dintre cele mai mari două economii ale lumii s-au intensificat de când China a anunțat, în urmă cu două săptămâni, că va înăspri controalele asupra exporturilor de pământuri rare și a tehnologiei necesare pentru rafinarea acestora.

