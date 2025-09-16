Președintele Franței, în cădere liberă în sondaje

Datele au fost strânse la mijlocul săptămânii trecute, când președintele a desemnat noul premier, în persoana lui Sebastien Lecornu. Despre acesta, 44% au declarat că nu îl cunosc prea bine, iar 40% că au o părere proastă. Așadar, Lecornu, care mâine împlinește o săptămână de la instalare, a pornit de la un capital de încredere de numai 16%.

Deși are numai 39 de ani, Sebastien Lecornu are un CV important în administrație. În ultimii trei ani a fost ministrul Apărării, după ce servise ca ministru al Autorităților Locale și Ministru al Teritoriilor de peste mări.

Preferații francezilor sunt, conform sondajului, liderii partidului de extremă dreapta Adunarea Naţională (RN): Jordan Bardella, cu 35% opinii favorabile, şi Marine Le Pen, cu 32%.

Franța se află de doi ani într-o furtună politică, în această perioadă prăbușindu-se patru guverne. Lecornu este al cincilea premier desemnat de președintele Macron, după ce Cabinetul François Bayrou a căzut la o moțiune legată de planul guvernului de reducere a deficitului bugetar. Pentru Lecornu, este incertă chiar recrutarea miniștrilor pentru noul guvern.

Coaliția președintelui Macron are doar 168 de voturi în Adunarea Națională, departe de a atinge majoritatea absolută, care înseamnă 289 de voturi.

Adversarii politici îi cer președintelui Macron să demisioneze, pe fondul protestelor de stradă și al situației politice fără soluții. Lidera extremei dreapta franceze Marine Le Pen a făcut apel duminică, în cadrul unui miting, la organizarea de alegeri anticipate.

Ultimul guvern francez a căzut la votul din Adunarea Națională, majoritatea parlamentară opunându-se planului de austeritate al premierului Bayrou: reducerea cheltuielilor publice cu circa 44 miliarde de euro și tăierea a două sărbători legale, propunerile fiind Lunea Paștelui și 8 Mai, ziua Victoriei în Europa, după cel de-Al Doilea Război Mondial