Președintele Israelului neagă că ar fi discutat cu Donald Trump despre grațierea lui Netanyahu

Președintele american, Donald Trump, i-a scris lui Isaac Herzog în noiembrie, cerându-i să acorde o grațiere lui Benjamin Netanyahu în procesul său de corupție din Israel. „Am vorbit cu președintele (Herzog) și mi-a spus că (grațierea) este în curs de desfășurare”, a declarat Trump luni, în timpul unei conferințe de presă comune în Florida cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit Le Figaro.

La rândul său, Benjamin Netanyahu a cerut oficial o grațiere prezidențială pe 30 noiembrie, sperând să pună capăt diviziunilor pe care problemele sale juridice le-au cauzat în țară.

El și soția sa, Sara, sunt acuzați că au acceptat bunuri de lux în valoare de peste 260.000 de dolari (aproximativ 225.000 de euro), cum ar fi trabucuri, bijuterii și șampanie, de la miliardari în schimbul unor favoruri politice.

În alte două cazuri, este acuzat că a încercat să negocieze o acoperire mai favorabilă în două instituții media israeliene. Benjamin Netanyahu neagă orice faptă ilegală în aceste cazuri. „Este un prim-ministru în timp de război, este un erou. Cum să nu-l iertăm?”, a comentat din nou Trump luni, stând lângă un Netanyahu zâmbitor în fața reședinței sale din Mar-a-Lago, Florida, înainte de o întâlnire între cei doi bărbați.

În urma acestui fapt, biroul lui Isaac Herzog a clarificat din Ierusalim: „Acum câteva săptămâni, a avut loc o conversație între președintele Herzog și un reprezentant al președintelui Trump, care a întrebat despre scrisoarea președintelui american”.

„În timpul acestei conversații, au fost oferite explicații cu privire la progresul procesului și s-a clarificat faptul că orice decizie cu privire la această chestiune va fi luată în conformitate cu procedurile stabilite”, a adăugat biroul lui Herzog.

În septembrie, Isaac Herzog a sugerat că ar putea acorda o grațiere, declarând că procesul prim-ministrului „aruncă o greutate mare asupra societății israeliene ”. Benjamin Netanyahu este primul prim-ministru în exercițiu din istoria Israelului pus sub acuzare pentru corupție.

(sursa: Mediafax)