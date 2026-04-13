Prețul petrolului crește după anunțul privind blocarea trecerii prin Strâmtoarea Ormuz

Țițeiul Brent, referința internațională, a crescut cu 8%, ajungând la aproximativ 102 dolari. Țițeiul american a crescut cu 8%, ajungând la 104 dolari, potrivit CNN.

„Nu vom lăsa Iranul să facă bani din vânzarea de petrol către oameni pe care îi plac și nu către oameni pe care nu îi plac sau orice altceva. Va fi totul sau nimic”, a declarat Trump la emisiunea „Sunday Morning Futures” de la Fox News.

Prețurile petrolului rămân mai mici decât maximele recente atinse săptămâna trecută, înainte ca președintele Donald Trump să renunțe la amenințarea cu devastarea în masă a Iranului și să accepte discuții de încetare a focului.

Însă, din cauza eșecului de a ajunge la un acord de încetare a focului durabil și a faptului că timpul se apropie de încă un termen limită, prețurile petrolului se tranzacționează acum mai sus decât la 1 aprilie - o altă dată cheie. Aceasta a fost chiar înainte de discursul lui Trump, în care acesta nu a detaliat o strategie de ieșire din război.

Iranul a beneficiat financiar de pe urma războiului, percepând taxe de până la 2 milioane de dolari pe navă pentru trecerea prin strâmtoarea crucială. În mod similar, Trump a lansat săptămâna trecută ideea taxelor, ca o „ asociere comună” cu Iranul.

Țara a reușit, de asemenea, să exporte o medie de 1,85 milioane de barili de țiței pe zi până în martie - cu aproximativ 100.000 de barili pe zi mai mult decât în ​​ultimele trei luni, potrivit firmei de date și analiză Kpler.

„Veți regreta 4-5 dolari pe galon"

„Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz s-a blocat din nou după ce Trump a anunțat inițierea blocajului naval", scrie Lloyd's List, publicație specializată în știri de navigație, citată de ANSA.

Înainte de anunț, traficul continua la niveluri reduse. Sâmbătă se înregistrase chiar o ușoară creștere a tranzitului petrolierelor. Companiile de navigație încercau să scoată nave din Golful Persic. După anunțul lui Trump, tot traficul pare să se fi oprit. Cel puțin două nave care se îndreptau spre ieșirea din strâmtoare și-au schimbat cursul.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a reacționat dur pe rețeaua X. „Bucurați-vă de prețurile actuale la pompă. Cu așa-numitul blocaj, în curând veți regreta prețul de 4-5 dolari pe galon", a scris el, adresându-se direct americanilor.

(sursa: Mediafax)