Prețul petrolului crește, după ce Trump a spus că India a promis să nu mai cumpere petrol rusesc

Rusia furnizează aproximativ o treime din importurile Indiei.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 57 de cenți, sau 0,9%, la 62,48 dolari pe baril la ora 00:46 GMT. Contractele futures pentru țițeiul West Texas Intermediate (WTI) din SUA au crescut, de asemenea, cu 0,9%, sau 54 de cenți, ajungând la 58,81 dolari.

Ambele contracte au atins cel mai scăzut nivel de la începutul lunii mai în sesiunea anterioară, pe fondul tensiunilor comerciale dintre SUA și China și după ce Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că anul viitor va exista un surplus mare, întrucât producătorii OPEC+ și rivalii lor vor crește producția pe fondul cererii slabe.

Trump a declarat miercuri că India va opri achizițiile de petrol de la principalul său furnizor, Rusia, iar SUA vor încerca în continuare să convingă China să facă același lucru, pe măsură ce Washingtonul își intensifică eforturile de a reduce veniturile energetice ale Moscovei și de a o presa să negocieze un acord de pace în Ucraina.

India și China sunt cei mai mari cumpărători de țiței rusesc transportat pe mare, care este sancționat de SUA și Uniunea Europeană. Timp de luni de zile, Modi a rezistat presiunilor SUA de a înceta achizițiile de petrol rusesc, oficialii indieni apărând aceste achiziții ca fiind vitale pentru securitatea energetică națională.

„În margine, aceasta este o evoluție pozitivă pentru prețul petrolului brut, deoarece ar elimina un mare cumpărător (India) de petrol rusesc”, a declarat Tony Sycamore, analist de piață la IG.

Joi, investitorii vor urmări publicarea statisticilor săptămânale privind stocurile din SUA de către Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA), după datele mixte furnizate de grupul comercial American Petroleum Institute (API).

Stocurile de țiței și benzină din SUA au crescut, în timp ce stocurile de distilate au scăzut săptămâna trecută, au declarat surse din piață, citând cifrele API de miercuri. Stocurile de țiței au crescut cu 7,36 milioane de barili în săptămâna încheiată la 10 octombrie, iar stocurile de benzină au crescut cu 2,99 milioane de barili, în timp ce stocurile de distilate au scăzut cu 4,79 milioane de barili față de săptămâna precedentă, au declarat sursele.

În timp ce stocurile mai mici de distilate indică o cerere mai puternică pentru motorină, acumularea stocurilor de țiței și benzină sugerează că cererea în SUA, cel mai mare consumator de petrol din lume, rămâne slabă. Analiștii prevăd că stocurile de țiței din SUA au crescut cu aproximativ 0,3 milioane de barili săptămâna trecută.

