Dr. Cătălin Cîrstoveanu, avertisment dramatic după moartea bebelușilor de la Marie Curie: „Vor mai muri copii. Cine vine pe 4.000 de lei într-o secție de reanimare?”

Invitat la Digi24, medicul a vorbit deschis despre presiunea uriașă din secția pe care o conduce, în contextul în care unitatea funcționează permanent la capacitate maximă, iar deficitul de asistente medicale afectează activitatea de zi cu zi.

Cătălin Cîrstoveanu: „Vor mai muri copii”

Întrebat despre situația actuală, după ce mai mulți copii au ajuns să aștepte un loc în Terapie Intensivă, iar unul dintre ei și-a pierdut viața, șeful ATI Neonatală a oferit un răspuns fără echivoc.

„Vor mai muri.”

Medicul și-a argumentat afirmația spunând că problemele structurale ale sistemului medical nu au fost rezolvate.

„Pentru că nu s-a rezolvat. Evident că nu se rezolvă”, a adăugat acesta.

Declarațiile sale vin într-un moment în care lipsa personalului calificat reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru spitalele din România, în special pentru secțiile de terapie intensivă neonatală, unde fiecare decizie și fiecare intervenție pot face diferența dintre viață și moarte.

Salariile și lipsa personalului, principalele probleme ale secției ATI Neonatală

Cătălin Cîrstoveanu susține că nivelul de salarizare nu mai poate atrage personal calificat într-un domeniu extrem de solicitant.

„M-am interesat în șantier cât este salariul unui rigipsar și unui macaragiu. Și am văzut că depășesc cu mult salariul asistentei mele de la reanimare care are spor de 75%. M-am interesat de curiozitate care este situația salariului în România.”

În opinia sa, perspectiva diminuării sporurilor pentru personalul medical ar putea agrava și mai mult criza.

„În contextul acesta, când ele vor avea reducere, dacă se aprobă aceste legi despre se vorbește, reducere a sporului de la 75% la cât va rezulta, cine vine pe 4.000 de lei într-o secție de reanimare? Cine este nebun să vină să aibă atâta responsabilitate? Să stea 12 ore în picioare? Uneori nu beau apă. Cine face lucrul ăsta? Evident că nimeni. Asta sunt lucruri extrem de simple și banale.”

Medicul atrage atenția că activitatea într-o secție ATI Neonatală presupune un nivel foarte ridicat de responsabilitate și o pregătire profesională care nu poate fi înlocuită peste noapte.

Lipsa asistentelor nu poate fi rezolvată imediat

Șeful ATI Neonatală spune că plecările din sistem au creat un gol care nu poate fi acoperit rapid, deoarece formarea unui asistent medical specializat necesită ani de experiență.

„Asta este pentru viitorul apropiat. Iar acum, de unde să găsesc eu asistente instantaneu în locul celor care au plecat. Le-a specializat cineva în România și nu știm noi? Sunt asistente debutante care vin la examen și au nota 1.”

Acesta și-a exprimat îngrijorarea și în privința nivelului de pregătire al unor candidați care participă la concursurile de angajare.

„Sunt asistente debutante care vin și nu știu să scrie în limba română. Astfel de asistenți vreau lângă un pacient care este în stare critică?”

Potrivit medicului, problema nu este doar una de număr, ci și de competență profesională, în condițiile în care îngrijirea unui nou-născut aflat în stare critică necesită personal cu experiență și pregătire specifică.

Suplimentarea posturilor nu rezolvă problema de fond

Guvernul a aprobat recent suplimentarea cu 22 de posturi pentru Spitalul „Marie Curie”, însă Cătălin Cîrstoveanu consideră că această măsură nu rezolvă dificultățile reale cu care se confruntă secția.

„Dacă mâine pleacă alte două asistente n-ar rezolva nimic. E o problemă cu sistemul.”

În opinia sa, autoritățile trebuie să privească dincolo de simpla aprobare a unor posturi și să găsească soluții pentru păstrarea personalului calificat în spitale.

Secția ATI Neonatală funcționează permanent la capacitate maximă

Medicul a subliniat că gradul de ocupare al secției este de 100%, ceea ce reflectă presiunea permanentă asupra echipei medicale și necesitatea unor măsuri structurale.

„Pentru mine denotă o neînțelegere a situației. Sunt spitale care au grad de ocupare 100%. Secția noastră are grad de ocupare 100%. Asta poate denota ceva pentru cineva care trebuie să înțeleagă din cifre niște lucruri.”

Mediafax