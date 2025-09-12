Prințul Harry ajunge la Kiev și promite sprijin pentru mii de răniți ai războiului din Ucraina

Potrivit The Guardian, Harry a efectuat o vizită surpriză la Kiev, unde a declarat că vrea „să facă tot posibilul” pentru a sprijini recuperarea celor mii de soldați ucraineni răniți grav în cei trei ani de război cu Rusia.

Însoțit de o echipă a Fundației Invictus Games, Harry urmează să prezinte inițiative menite să ajute reabilitarea veteranilor prin sport, cu obiectivul de a extinde sprijinul la nivel național.

Într-un interviu acordat în trenul de noapte spre capitala ucraineană, prințul a spus că, deși nu poate opri războiul, poate contribui la procesul de vindecare și la menținerea atenției asupra suferinței umane.

Vizita vine după ce, la începutul anului, autoritățile ucrainene au estimat că aproximativ 130.000 de persoane au rămas cu dizabilități permanente din cauza conflictului, iar guvernul a inclus sportul ca element central al politicii de sprijin pentru veterani.

Harry a povestit că a fost invitat la Kiev de Olga Rudnieva, fondatoarea centrului de traume Superhumans din Liov, pe care l-a vizitat anterior.

În programul său se află întâlniri cu aproximativ 200 de veterani, o vizită la Muzeul Național de Istorie a Ucrainei în Al Doilea Război Mondial și o discuție cu premierul ucrainean, Iulia Sviridenko.

