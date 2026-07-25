Câte cafele poți bea zilnic fără să-ți afectezi inima

O nouă analiză realizată de American Heart Association, citată de Euronews, vine cu un răspuns care îi va liniști pe mulți consumatori. Potrivit cercetătorilor, pentru majoritatea adulților sănătoși, consumul a până la 400 de miligrame de cofeină pe zi – echivalentul a aproximativ cinci cești de cafea fără zahăr și adaosuri bogate în calorii – nu crește riscul de boli cardiovasculare și poate fi chiar asociat cu unele beneficii pentru inimă.

Analiza a evaluat rezultatele mai multor cercetări privind efectele cofeinei asupra organismului și a concluzionat că, în cazul majorității adulților, consumul zilnic de până la cinci cești de cafea este considerat sigur.

Mai mult, cercetătorii au identificat o asociere între consumul moderat de cafea și un risc mai redus de insuficiență cardiacă, boală coronariană și accident vascular cerebral. În unele cazuri, au fost observate și legături cu o probabilitate mai mică de apariție a hipertensiunii arteriale și a diabetului zaharat de tip 2. Autorii subliniază însă că studiul evidențiază asocieri statistice și nu demonstrează că simplul consum de cafea previne aceste afecțiuni.

Deși limita de siguranță este estimată la aproximativ cinci cești pe zi, cercetătorii au observat că cele mai bune rezultate în ceea ce privește mortalitatea generală au fost înregistrate în rândul persoanelor care consumau între două și patru cești zilnic.

Acest interval pare să ofere un echilibru între efectele stimulatoare ale cofeinei și beneficiile asociate compușilor bioactivi din cafea, fără ca organismul să fie expus unor cantități foarte mari de cofeină. Rezultatele sunt în concordanță cu alte cercetări publicate în ultimii ani, care au asociat consumul moderat de cafea cu o speranță de viață mai mare și cu un risc redus pentru anumite boli cronice.

Specialiștii atrag atenția că beneficiile observate se referă la cafeaua simplă, fără adaosuri consistente de zahăr, siropuri aromate sau cantități mari de frișcă și produse lactate bogate în grăsimi. Aceste ingrediente pot transforma rapid o băutură cu puține calorii într-un desert lichid, crescând aportul caloric și diminuând avantajele pe care cafeaua le-ar putea avea asupra sănătății.

Cu alte cuvinte, o cafea neagră sau cu puțin lapte nu este echivalentă, din punct de vedere nutrițional, cu băuturile dulci disponibile în multe lanțuri de cafenele.

Deși limita de 400 de miligrame de cofeină este considerată sigură pentru majoritatea adulților, cercetătorii avertizează că răspunsul organismului diferă de la o persoană la alta.

Modul în care cofeina este metabolizată depinde de factori precum genetica, vârsta, funcția ficatului, metabolismul și obișnuința de a consuma cafea. Unele persoane dezvoltă în timp o toleranță mai mare, în timp ce altele pot resimți efecte puternice chiar și după una sau două cești.

Printre reacțiile care pot apărea la persoanele sensibile se numără palpitațiile, stările de anxietate, agitația sau tulburările de somn. „Deși cercetările sugerează că, pentru unele persoane, consumul de cofeină poate fi asociat cu beneficii cardiovasculare, este important să ne amintim că nu există o strategie universală valabilă pentru toată lumea”, a explicat Gregory M. Marcus, profesor de medicină la Universitatea California din San Francisco și coautor al analizei.

Cafeaua rămâne principala sursă de cofeină pentru majoritatea adulților, însă nu este singura. Ceaiul, ciocolata, băuturile carbogazoase, unele medicamente și, mai ales, băuturile energizante contribuie și ele la aportul zilnic de cofeină.

Autorii analizei spun că există mult mai puține informații privind efectele cardiovasculare ale unor surse precum energizantele, în special atunci când sunt consumate în cantități mari. Din acest motiv, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine riscurile asociate acestor produse.

Pentru majoritatea adulților sănătoși, consumul moderat de cafea pare să fie compatibil cu un stil de viață sănătos și nu este asociat cu un risc cardiovascular crescut. În schimb, modul în care organismul răspunde la cofeină diferă de la o persoană la alta, iar semnalele precum insomnia, palpitațiile sau anxietatea nu trebuie ignorate.

Specialiștii recomandă ca fiecare persoană să își adapteze consumul în funcție de propria toleranță și să evite transformarea cafelei într-o băutură bogată în zahăr și calorii, dacă dorește să beneficieze de efectele pozitive observate în studii.

(sursa: Mediafax)