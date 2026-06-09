Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale, suspendat din funcție

Juristul britanic se confruntă de peste doi ani cu acuzații de comportament sexual necorespunzător formulate de o fostă colaboratoare, potrivit AP.

Khan a respins în mod constant toate acuzațiile și susține că nu a comis nicio faptă ilegală.

Decizia finală privind viitorul său în funcție revine acum organismului care supraveghează activitatea Curții Penale Internaționale.

Acesta urmează să convoace o sesiune specială în cadrul căreia va decide dacă Karim Khan poate continua să ocupe funcția de procuror-șef al instanței internaționale cu sediul la Haga.

Suspendarea intervine într-un moment sensibil pentru Curtea Penală Internațională, instituție responsabilă de investigarea și judecarea celor mai grave crime internaționale, inclusiv genocid, crime de război și crime împotriva umanității.

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(sursa: Mediafax)