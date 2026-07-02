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Un profesor care susține că extratereștrii ne-au vizitat, în fruntea noului consiliu OZN al lui Trump

de Redacția Jurnalul    |    02 Iul 2026   •   10:45
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Un profesor care susține că extratereștrii ne-au vizitat, în fruntea noului consiliu OZN al lui Trump
Hepta/Avi Loeb, cosmolog care a studiat găurile negre și a condus departamentul de astronomie al Universității Harvard până în 2020, a fost numit recent la conducerea unui nou consiliu științific consultativ

Un astronom de la Harvard cunoscut pentru teoriile sale controversate privind posibile vizite extraterestre a fost ales de administrația Trump să conducă o echipă de oameni de știință externi care va analiza riscurile de securitate națională asociate fenomenelor OZN.

Avi Loeb, cosmolog care a studiat găurile negre și a condus departamentul de astronomie al Universității Harvard până în 2020, a fost numit recent la conducerea unui nou consiliu științific consultativ însărcinat cu investigarea originii unor sfere misterioase și a altor obiecte observate de personal militar în ultimii ani.

Echipa lui Loeb va raporta unui nou grup dedicat fenomenelor OZN, denumite în prezent mai frecvent „fenomene anomale neidentificate” (UAP), potrivit AP.

Grupul a fost înființat de Biroul Directorului Serviciilor Naționale de Informații și face parte din inițiativa anunțată de Trump în februarie pentru desecretizarea unui număr mai mare de informații despre acest subiect.

„Este ca o poveste detectivistică. Este foarte interesant, atât timp cât nu acorzi prea multă atenție criticilor”, a declarat Loeb.

În ultimul deceniu, Loeb a cercetat cerul și oceanele în căutarea unor dovezi ale existenței vieții inteligente extraterestre. Demersul său a început în 2017, când oamenii de știință încercau să explice natura unui obiect interstelar care a trecut prin apropierea Pământului. În timp ce alți cercetători au sugerat că era o cometă sau un fragment de gheață, Loeb a susținut că ar putea fi o „pânză solară” desprinsă de pe o navă extraterestră.

Teoriile sale au fost apreciate în comunitățile interesate de fenomenul OZN, însă l-au adus frecvent în conflict cu alți cercetători. Numeroși astronomi îl acuză că formulează ipoteze spectaculoase fără dovezi suficiente. Unii îi reproșează și faptul că își prezintă ideile direct publicului, fără a urma întotdeauna procesul tradițional de evaluare academică.

Steve Desch, astrofizician la Universitatea de Stat din Arizona și unul dintre criticii teoriilor lui Loeb, susține că acesta folosește metode defectuoase pentru a ajunge la concluzii exagerate despre viața extraterestră. Desch spune că Loeb evită abordările științifice consacrate în căutarea vieții dincolo de Pământ.

Potrivit lui Desch, numirea lui Loeb în fruntea noului consiliu al administrației ridică semne de întrebare cu privire la credibilitatea întregului demers.

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(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Avi Loeb donald trump extraterestrii
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